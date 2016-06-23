أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-6-2016

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم في مصر وفي محلات الصاغة ومن خلال تقريرنا ننشر لكم أسعار الذهب في محلات الصاغة لكافة عياراته وأوزانه عيار 24،21،18 ، سعر معدن الذهب مقابل الجنية المصري تحديث يومي لأخر أسعار وما يعادله بالدولار الأمريكي .

أسعار العملات والمعادن الرئيسية وغيرها من الأسعار الخدمية بشكل دقيق، ننشر تفاصيل هذه الأسعار الهامة، من خلال مصادرها الرسمية، حتى لا يقع المواطن فريسة لجشع التجار والمتلاعبين بالأسعار.

وتشمل الأسعار التى ننشرها، أسعار الذهب فى المحلات والأسواق وفقا للأسعار الصادرة من شعبة الذهب بالغرفة التجارية، وكذلك أسعار الدولار وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة من الجهات المختصة بذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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