سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك الخميس 23 يونيو و العملة الخضراء ترتفع

سعر الدولار اليوم، قال متعاملون، أن الدولار واصل ارتفاعه مسجلا 11 جنيه للشراء، و 11.10 جنيه للبيع، مرتفعا بقيمة 5 قروش مقارنة بسعره في بداية التعاملات، اليوم الخميس.

سعر الدولار اليوم 23-6-2016

وأرجع مصرفيون ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية بالسوق السوداء إلى زيادة حجم الطلب عليه من المستوردين، متوقعين عودة موجة ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع المقبل ليصل الدولار إلى مستوى 11.20 جنيه .

وعلى مستوى التعاملات الرسمية بالبنوك، سجل الدولار الأمريكي ثباتا واستقرارا مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى 8.85 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري .

شبكةعيونالإخبارية

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