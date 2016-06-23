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احذر.. "قعدة المكاتب" تسبب السرطان وآلام المفاصل

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احذر.. "قعدة المكاتب" تسبب السرطان وآلام المفاصل احذر.. "قعدة المكاتب" تسبب السرطان وآلام المفاصل
يجلس الكثير من الموظفين لساعات طويلة بلا أى حركة وراء المكاتب لأداء أعمال تتعلق بالوظيفة، وهو الأمر الذى يجر وراءه مخاطر كثيرة.

وقد ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الجلوس لفترات طويلة سواء فى العمل أو بالمنزل، قد يكون ضارا للغاية لصحتك، ويؤثر على جسمك، مضيفا أن الجلوس لفترات طويلة من أسوأ العادات التى تؤثر على الصحة .

وذكر التقرير اضطرابات صحية خطيرة، نتيجة الجلوس لفترات طويلة، وتتضمن الآتى:
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>1- توسيع محيط الخصر: الجلوس لساعات طويلة دون أن تتحرك كثيرا، يمكن أن يؤدى إلى تراكم الزائدة حول البطن.

2- زيادة خطر الإصابة بالسرطان: يمكن للجلوس الدائم أن يضعف قدرة الجسم على طرد السموم، ما يؤدى لتراكم السموم الزائدة فى الجسم، كما يمكن أن يؤدى إلى تكاثر غير طبيعى للخلايا، مما يؤدى إلى الإصابة بالسرطان.

3- آلام المفاصل: الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يضعف العظام والعضلات، مما يؤدى إلى آلام فى المفاصل وشيخوخة مبكرة فى العظام.

4- مخاطر الإصابة بأمراض القلب: الجلوس لساعات طويلة يسبب زيادة فى الوزن وتراكم الكولتسرول والسمنة، وهذه الاضطرابات تؤثر على صحة القلب وتضع الشخص فى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية.

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