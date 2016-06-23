لمريض السكر.. ماتنمش قبل الفطار بساعتين

ينتشر مرض السكر فى مصر بصورة كبيرة، ويبلغ عدد المرضى المصابين بالسكر فى مصر حوالى 7.5 مليون مريض، وتعتبر مضاعفات مرض السكر أخطر من المرض نفسه، ولتجنب مضاعفات السكر هناك نصائح يجب أن يتبعها مريض السكر خلال شهر رمضان.

وقد أكدت الدكتورة ابتسام زكريا، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بطب القاهرة، أنه يجب ضبط مستوى السكر قبل رمضان لتجنب حدوث مضاعفات مرض السكر، والذى يؤثر على العين والكلى والقلب، موضحة أنه يجب على مريض السكر عدم النوم قبل الإفطار بساعتين حتى إذا أصيب بنقص حاد فى السكر.

وقالت الدكتورة ابتسام زكريا إنه يجب على جميع مرضى السكر إجراء تحاليل ضبط السكر مع الأطباء، مؤكدة ضرورة ألا يكون منخفضا أو مرتفعا لأن ارتفاع السكر يؤدى إلى جلطات مخية وجلطات فى القلب نتيجة الجفاف وحموضة الدم، وتؤدى فى بعض الأحيان إلى غيبوبة.

وأوضحت أنه لابد لمريض السكر أن يقوم بقياس سكرة 3 مرات فى اليوم صباحا وظهرا وقبل الإفطار بساعين، موضحة أنه إذا كان اقل من 70 صباحا او أكثر من 300 لا يجوز له الصيام، وأنه إذا كان خلال اليوم أقل من 60 فيجب عليه أن يفطر.

وتنصح بعدم النوم قبل الإفطار بساعين حتى إذا أصيب بنقص حاد فى السكر فإنه فى هذه الحالة "لازم يفطر"، موضحة أن ممارسة الرياضة قبل الإفطار تمثل خطورة على حياته، ويفضل عمل المسابقات الرياضية بعد الإفطار وليس قبله.

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