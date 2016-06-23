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اختفاء 5 فروع لنهر النيل من مصر.. تعرف على أسمائها وأماكنها بالخرائط

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اختفاء 5 فروع لنهر النيل من مصر.. تعرف على أسمائها وأماكنها بالخرائط اختفاء 5 فروع لنهر النيل من مصر.. تعرف على أسمائها وأماكنها بالخرائط
حصل "اليوم السابع" على خريطة قديمة باللغة الإنجليزية تمتكلها الهيئة المصرية للمساحة، لأفرع النيل قديماً يعود تاريخها ليوم 13 نوفمبر عام 1798، لجون والس، وتكشف عن أن نهر النيل كان يتكون من7 فروع مختلفة فى الدلتا من الشرق إلى الغرب، والتى اختفى منها حالياً 5 أفرع
>وكتب على الخريطة أنها توضح بصورة موسعة عن الأجزاء التى اعتبرها الفرنسيون وقت حملتهم على هامة.

وكشفت الخريطة عن أن نهر النيل كان يصل إلى سيناء، بفرع يسمى "البيلوزى" وتم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى بلدة بيلزيوم "اقرما" وهذا الفرع اختفى ومجراه الآن قد يكون مطابقاً لأجزاء من ترعة الشرقاوية، والفرع الثانى هو "التانيتى، فى محافظة الشرقية، فى الطرف الشرقى لبحيرة المنزلة ومصب مجرى بحر مويس مطابق بهذا الفرع حالياً.

والفرع الثالث يسمى "المنديزى" الذى كان يمر بمحافظة الدقهلية، وهو المجرى الأدنى للبحر الصغير، ومطابق لجزء من هذا الفرع، والفرع الرابع "الفاتيمى" وهو مطابق لمصب دمياط وموجود حالياً، والفرع الخامس "السبنيتى" الذى كان يمر فى محافظة الغربية وتم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى البلدة التى تسمى حالياً باسم سمنود ومجراه مطابق لبحر "تيره".

والفرع السادس، يسمى "البولبيتى" وهو مطابق لفرع رشيد وموجود حالياً، والفرع السابع، المصب "الكانوبى، وينطبق جزء كبير من مجراه على مجرى بحر دياب بمحافظة البحيرة.

نهر النيل (1)

نهر النيل (2)

نهر النيل (3)

نهر النيل (4)

نهر النيل (5)

نهر النيل (6)

نهر النيل (7)

نهر النيل (8)

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