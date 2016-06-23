جنايات القاهرة تستأنف اليوم محاكمة مرسى و24 آخرين فى قضية إهانة القضاء

تستأنف، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهماً آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم.

ومن المقرر ان تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، ويعتبر هذا الظهور الأول لمرسى بعد الحكم الصادر ضده بالسجن ٤٠ عاماً فى القضية التى اتهم فيها بالتخابر مع قطر.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة فى يناير من العام الماضى، وهم كلاً من : عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمود الخضيرى (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد سعد الكتاتنى (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمد البلتاجى (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – صبحى صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – حمدى الفخرانى (عضو مجلس الشعب السابق) – الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – الدكتور عمرو حمزاوى (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب) – منتصر الزيات (محام) – عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) – نور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) – أحمد حسن الشرقاوى (صحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط) – توفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين) – أمير حمدى سالم (محام) – عاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب) – وجدى غنيم (داعية – هارب) – عبد الرحمن يوسف القرضاوى (مقدم برامج سابق – هارب) – علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) – محمد مرسى (رئيس الجمهورية السابق – محبوس) – أحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) – الدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب).

وأسندت لهم عدة اتهامات، وهى أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبو بركه المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أموراً من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين التى كان متهماً فيها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق)، وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه سب وقذف موظفاً عاماً وذو صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

- تأجيل محاكمة "مرسى" و24 آخرين بقضية "إهانة القضاء" لجلسة 23 يونيو المقبل

>