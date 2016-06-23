أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تشريعية النواب: "لن نقيم أداء الحكومة بمسألة غش فى الثانوية العامة"

Google+ Print
تشريعية النواب: "لن نقيم أداء الحكومة بمسألة غش فى الثانوية العامة" تشريعية النواب: "لن نقيم أداء الحكومة بمسألة غش فى الثانوية العامة"
أكد المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس لجنة الشئون التشريعية و الدستورية لمجلس النواب ، أنه من الصعب تقييم حكومة شريف إسماعيل والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية و التعليم بتسريب امتحانات الثانوية العامة ، قائلا " مش هنقيم بمسألة غش فى الثانوية".

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "الشربينى " مهمته متابعة الأداء العام للوزارة فى امتحانات الثانوية العامة، وما حدث من تسريب تقع مسئوليته فى إطار الأخطاء الفردية والتصرفات الخارجة عن مسئولية الوزير.

وشدد على أن تداول أوراق امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جاء بسبب تطور التكنولوجيا لشكل فائق الحدود .


>- سليمان وهدان: تقييم الحكومة بعد 60 يوما على منحها الثقة"ظلم"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان