تشريعية النواب: "لن نقيم أداء الحكومة بمسألة غش فى الثانوية العامة"

أكد المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس لجنة الشئون التشريعية و الدستورية لمجلس النواب ، أنه من الصعب تقييم حكومة شريف إسماعيل والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية و التعليم بتسريب امتحانات الثانوية العامة ، قائلا " مش هنقيم الحكومة بمسألة غش فى الثانوية".

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "الشربينى " مهمته متابعة الأداء العام للوزارة فى امتحانات الثانوية العامة، وما حدث من تسريب تقع مسئوليته فى إطار الأخطاء الفردية والتصرفات الخارجة عن مسئولية الوزير.

وشدد على أن تداول أوراق امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جاء بسبب تطور التكنولوجيا لشكل فائق الحدود .

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