التعليم تعلن اليوم نسبة نجاح عينة التفاضل والتكامل للثانوية العامة

تعلن، اليوم الخميس، وزارة التربية والتعليم عن نسبة نجاح عينة مادة التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة نظام حديث، والتى بدأت تصحيحها كنترولات الثانوية العامة أول أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل، تبدأ كنترولات الثانوية العامة على مستوى قطاعات القاهرة وأسيوط والدقهلية والإسكندرية تصحيح العينة العشوائية لكراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة "نظام حديث" فى مواد الإستاتيكا والأحياء والجغرافيا.

ويذكر أن نسبة العينة العشوائية تقدر بـ 5% من عدد كراسات الإجابة على مستوى القطاعات، حيث يتم من خلالها قياس نسبة النجاح فى المادة، وعدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية فى كل مادة ومقارنة ذلك بالإعوام السابقة.

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