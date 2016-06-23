البنتاجون ينقل اليمنى عبد الملك الرحبى من معتقل جوانتانامو إلى مونتينيجرو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نقل المعتقل فى سجن جوانتانامو عبد الملك أحمد عبد الوهاب الرحبى إلى مونتينيجرو، ما يقلص عدد المعتقلين فى السجن العسكرى المثير للجدل إلى 79.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال البنتاجون فى بيان إن "الولايات المتحدة ممتنة لحكومة مونتينيجرو على لفتتها الإنسانية واستعدادها لدعم الجهود الأمريكية القائمة لإغلاق معتقل جوانتانامو".
وقال البنتاجون فى بيان إن "الولايات المتحدة ممتنة لحكومة مونتينيجرو على لفتتها الإنسانية واستعدادها لدعم الجهود الأمريكية القائمة لإغلاق معتقل جوانتانامو".
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