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البنتاجون ينقل اليمنى عبد الملك الرحبى من معتقل جوانتانامو إلى مونتينيجرو

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البنتاجون ينقل اليمنى عبد الملك الرحبى من معتقل جوانتانامو إلى مونتينيجرو البنتاجون ينقل اليمنى عبد الملك الرحبى من معتقل جوانتانامو إلى مونتينيجرو
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نقل المعتقل فى سجن جوانتانامو عبد الملك أحمد عبد الوهاب الرحبى إلى مونتينيجرو، ما يقلص عدد المعتقلين فى السجن العسكرى المثير للجدل إلى 79.

وقال البنتاجون فى بيان إن "الولايات المتحدة ممتنة لحكومة مونتينيجرو على لفتتها الإنسانية واستعدادها لدعم الجهود الأمريكية القائمة لإغلاق معتقل جوانتانامو".
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