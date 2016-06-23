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القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية بالجيزة

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القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية بالجيزة القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية بالجيزة
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل حارس عقار ببولاق الدكرور فى شهر رمضان العام الماضى، بسبب خصومة ثأرية وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين والد المتهم وعامل ببولاق الدكرور بسبب الخلاف على حراسة عقار فارق على إثرها الحياة، وهو ما دفع نجل المجنى عليه للحصول على ثأر والده فأطلق الرصاص على قاتله فى شهر رمضان العام الماضى وفر هاربا.

ونتيجة لنشوب مشاجرة بين المتهم وسائق بسبب الخلاف على أولوية المرور ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وبحوزته سلاح نارى وتبين أنه متورط فى قضية قتل ومطلوب ضبطه وإحضاره، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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