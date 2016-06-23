بالصور.. سفارة فلسطين بالقاهرة تحيى ليلة رمضانية بدار الأوبرا

نظمت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أمس الأربعاء، ليلة رمضانية ضخمة أحيتها فرقة "يلالان" الغنائية الفلسطينية بدار الأوبرا المصرية؛ بحضور سفير فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكى ولفيف من السفراء والقناصل والدبلوماسيين العرب والأجانب والشخصيات العامة والقيادات وأعضاء مجلس النواب والتنظيمات الشعبية وأبناء الجالية الفلسطينية في مصر

افتتح الأمسية الرمضانية سفير فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكى، بكلمة شدد خلالها على حرص فلسطين الدائم على تقديم عروضاً فنية تعكس الواقع الحضارى للشعب الفلسطيني وتنقل تراثه الثقافى المتوارث جيلاً عن جيل، مشيداً بتجربة فنانى فلسطين الذين حرصوا على تقديم الأعمال الفنية المصرية الخالدة التي تسكن قلوب ووجدان المواطن الفلسطينى، لما تمثله له مصر من مؤثر محوري وداعم رئيسى فى حياته اليومية، وإيماناً بدور الفن والثقافة والإبداع في تجسيد آمال المواطن الفلسطينى فى الوطن والشتات رغم الصعاب التي يوجدها الاحتلال .

وأكد الشوبكى، أن الشعب الفلسطينى يسير قدما نحو نشر الإبداعات الفنية الفلسطينية في شتى المجالات في السينما والمسرح والأدب، مقدرين الدور المحوري للمثقف الفلسطيني والعربي فى نصرة صمود الشعب الفلسطينى وقضاياه العادلة، موجها الشكر لدار الأوبرا المصرية وكافة الأطر الثقافية المصرية على جهودهم الكبيرة من إجل إنجاح هذه العمل الثقافي الفلسطيني في مصر الذي يهدف إلى الحفاظ على الهوية الفلسطينية التي أثبتت خلال عقود مضت أنها هوية أصيلة وعصية على المحو أو التحريف .

وقدمت الفرقة خلال الحفل أغانى التراث الفلسطيني وأعمال الفنان سيد درويش والشيخ إمام ، والتى لاقت استحسانا جماهيريا واسعا.

جدير بالذكر أنه للمرة الأولى تشارك فرقة "يلالان" بحفل جماهيرى فى مصر، حيث تأسست الفرقة فى العام 2005 على أيدى مجموعة من الشباب الواعد الذين يحملون على عاتقهم الإسهام في نشر الإرث الموسيقى والغنائى، وتقدم الفرقة مجموعة مختارة ومتنوعة من الأغاني الملتزمة لكبار أعلام الغناء فى وطننا العربي أمثال الشيخ إمام، فيروز، سيد درويش، محمد عبد الوهاب، زياد الرحباني، بالإضافة إلى الموشحات الأندلسية، جاء تكوين فرقة يلالان للموسيقى والغناء نتاج التقاء رغبة مجموعة من المغنين والعازفين- ممن عملوا لسنوات تحت رعاية مؤسسات فنية وثقافية في مدينة رام الله.



>

جانب من الحفل



>

نداء البرغوثى تتوسط حسام طوقان ومحمد العزار



>

السفيرة هيفاء أبو غزالة وحديث جانبى مع حرم سفير دولة فلسطين رانيا الشوبكى



>

سفير فلسطين بالقاهرة وطاقم المكتب الإعلامى للسفارة



>

المستشار أحمد أبو زيد المتحدق باسم الخارجية وسفير دولة فلسطين



>

.جانب من الاحتفال



>

جانب من الحضور

بالصور.. حركة فتح بالقاهرة تنظم إفطارا جماعيا للفلسطينيين فى مصر

>