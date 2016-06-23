في خطاب رسمي.. الإسماعيلي يهدد بعدم بدء مباراة الأهلي إذا حدث أمران

أرسل مجلس إدارة الإسماعيلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة يؤكد فيه على ضرورة الالتزام بقرار اتحاد الكرة بخصوص الأعداد التي تحضر مباريات الدوري المصري وذلك في لقاء الأهلي.

وينظم الإسماعيلي مباراة الأهلي التي ستقام في ملعب بتروسبورت يوم الجمعة بالجولة 32 للدوري المصري والتي ستحدد بشكل كبير اتجاه درع الدوري.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "أرسل الإسماعيلي خطابا رسميا يطلب فيه الالتزام بالأعداد المنصوص عليها في قرار الاتحاد".

وأضاف "شدد الإسماعيلي على حضور 25 فردا من كل ناد، بجانب ضرورة وجود إثبات من الصحفيين والإعلاميين وجهة عملهم للسماح لدخولهم".

وتابع "وهدد الإسماعيلي في خطابه بعدم لعب المباراة في حالة تجاوز الأعداد المسموح بها".

وأشار "كما هدد الإسماعيلي بإيقاف المباراة في حالة حدوث أي تجاوز من الأعداد الحاضرة في المباراة".

وفي سياق متصل، ينوي الأهلي مطالبة الجهات المختصة باتخاذ أقصى درجات التأمين لمباراة الإسماعيلي لضمان سلامة الفريقين بعد نقلها للقاهرة.

ويناشد الأهلي الجهات المختصة بالتعامل مع أي موقف كما يرفض تحمل أي مسؤولية عن أي شيء هو وجماهيره التي من المؤكد أنها لن تسعى لتوريط ناديها في أي أزمات.

وبالتالي فإن أي أحداث قد تحدث ستكون بعيدة مل البعد عن الأهلي وجماهيره.