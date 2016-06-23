كاميرات مراقبة لرصد الكثافات المرورية بسبب غلق المحور للقادم من ميدان الرماية

تراقب الإدارة برئاسة اللواء مجدى عز الدين الصادق، مساعد الوزير للمرور، حركة المركبات بواسطة كاميرات مرورية أعلى محور 26 يوليو بسبب أعمال رفع كفاءة و تطوير الطريق فى تقطاعه مع طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوى، فى ظل انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال، وسيتم سحب أى كثافات مرورية تظهر بالطريق.

من جانبه أكد مصدر أمنى، أن الأجهزة المختصة تواصل أعمال رفع كفاءة وتطوير محور 26 يوليو فى تقاطعه مع طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوى مع تعديل المطالع والمنازل واستحداث مطالع ومنازل جديدة بتحويل مسار السيارات للقادم من ميدان لبنان تجاه طريق "الإسكندرية الصحراوى" والقرية الذكية والمنطقة الصناعية، على طريق تم استحداثه بصفة مؤقتة بعرض 16 مترا وبطول 2 كيلو متر يمر داخل أرض شركة، ثم العودة مرة أخرى إلى طريق "الإسكندرية الصحراوى" عن طريق مخرج المنصورية، لحين الانتهاء من الأعمال، مع الإبقاء على المنزل القديم.

و أشار إلى أنه تم غلق مطلع محور 26 يوليو للقادم من ميدان الرماية (بجوار قطاع الهرم للعمليات الخاصة) تجاه ميدان لبنان ولمدة 60 يوماً، وعلى مستخدمى طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوى للقادم من ميدان الرماية الراغبين فى استخدام محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان استكمال السير مروراً من أسفل المحور، واستخدام كوبرى الالتفاف ما قبل محطة تحصيل الرسوم والعودة مرة أخرى تجاه مطلع محور 26 يوليو للقادم من محطة تحصيل الرسوم تجاه ميدان لبنان.

و أوضح المصدر أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية " لتحقيق السيولة المرورية.

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