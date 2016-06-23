بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان "شهيد العريش" وسط هتافات ضد الإرهاب

شييع الآلاف جثمان الأمين أشرف بسيونى الشاملى، بقرية صروة التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، والذى اغتالته يد الغدر بالعريش، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية، تبعتها جنازة عسكرية مهيبة، تقدمها اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ،و القيادات الأمنية، والشعبية والتنفيذية.

وشهدت الجنازة هتافات مناهضة للإرهاب، وترديد عدد من الهتفات منها "الإرهاب عدو الله" "وحياة دمك ياشهيد هنجيب حقك من جديد"، مطالبين القوات المسلحة والشرطة بالتصدى الحاسم لهذه الأعمال الإرهابية الغاشمة، رافعين صور الشهيد، وحول الجثمان التف والده وشقيقيه، وأبناءه الذين بكوه بكاء مريراً.

وقدم اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، واجب العزاء لوالد الشهيد وشقيقيه محمد ،والشاملى، ولأبناءه، قائلاً:" نحن فداء الوطن وكلنا مشروع شهيد، إن الشهيد ليس ابنك فقط ولكنه ابن لكل المصريين"، مؤكداً أن مكتبه مفتوح له فى أى وقت.

من جانبه، قال بسيوني الشاملى، والد الشهيد: "احتسبته عند الله من الشهداء الأبرار، ويكفيني شرفًا أنه مات شهيدًا في يوم من أيام رمضان وهو صائم"، مطالباً بإلقاء القبض على الجناة ومحاكمتهم محاكمة عادلة .



>

المئات حول الجثمان أثنا الجنازة العسكرية



>

جثمان الشهيد على عربة وحوله الآلاف من أبناء القرية



>

جانب من تشيع جثمان شهيد العريش



>

أقارب الشهيد بجوار جثمانه على العربة التى تحمله لمثواه الأخير



>

لحظة الوداع القاسية قبل نزول الجثمان لقبره بمقابر العائلة بصروة

موضوعات متعلقة..

بالصور.. وصول جثمان "شهيد العريش" لتشييع جثمانه فى جنازة عسكرية بكفر الشيخ

>