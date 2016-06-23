زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجى مدمن وزوّر شيكات بدون رصيد باسمى

أقامت الزوجة "رانيا.ك" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة من زوجها "ناصر.ف" بعد أن تسبب بإدمانه وديونه التى لا تنتهى فى وقوفى متهمة بالنصب أمام أقسام الشرطة بعد تزويره شيكات بدون رصيد تحمل اسمى.

وتابعت الزوجة فى الدعوى التى حملت رقم 2897 لسنة 2016، خلال زواجى به صبرت فقط حتى لا أخسر طفلتى الصغيرة الذى لا تملك أحدا غيرى يتحمل أعباءها والإنفاق عليها ورعايتها.

واستكملت: كان زوجى دائم الضرب لى والتعدى على وبالرغم من أننا تزوجنا عن حب إلا إنه بعض الزواج تخلى عن كل وعوده وأصبح عاطلا يعتمد على مرتبى ويجعلنى أنفق عليه وأتحمل كافة احتياجاته حتى ثمن المواد المخدرة التى يتعاطاها حتى يستطيع تحمل حياته المثيرة للغثيان.

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