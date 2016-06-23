"أوقاف سوهاج": تخصيص 64 مسجدا للاعتكاف فى رمضان

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إن الوزارة خصصت 64 مسجدا لتكون فيها سنة الاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان لهذا العام، وأن المديرية استعدت استعدادا كاملا لاستقبال المعتكفين خلال هذه الأيام المباركة.

وقال الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية الأوقاف بسوهاج إن الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان سنة عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" وتحرص الأوقاف سنويا على إحياء هذه السنة من خلال تنظيم إقامتها بضوابط أعدت لسلامة وأمن المعتكفين وهى أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف، فالمسجد الذى لا تقام به الجمعة التى هى فرض لا يقام به الاعتكاف الذى هو سنة.

وأضاف أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحاً جديداً لم يسبق إلغاؤه، وأن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية.

ووشدد أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسباً للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، ويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته من خلال التنسيق مع المشرف على الاعتكاف .

ووأشار إلى أن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف، مشيرا إلى أنه لن يسمح بمخالفة الضوابط السابقة، وفى حالة مخالفتها يعد اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.

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