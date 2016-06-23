بالصور.. "تعليم مطوبس" بكفر الشيخ تستعد لملتقى"معاً نستطيع"

عقد أحمد بركات مدير إدارة مطوبس التعليمية ، اجتماعاً أمس الأربعاء، للاستعداد لملتقى "معاً نستطيع"، الذى تقيمه الإدارة التعليمية يوم 15 يوليو المقبل.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال بركات، إنه سيتم دعم وتفعيل الأندية الصيفية فى كافة المدارس بالمدينة والقرى بصفة خاصة، لما لها من دور فعال فى استيعاب الطلاب بالعطلة الصيفية و توجيه طاقاتهم بما ينمى قدراتهم .
من جانبهم، أكد أعضاء فريق "ألوان فوه"، أنهم سيشاركون فى الملتقى إيمانا منهم بأن المسشاركة الفعالة يستطيعون من خلالها الوصول لأهدافهم بما يخدم الوطن.
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عدد من فريق ألوان فوه
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فتيات فريق ألوان فوه أثناء الإعداد لملتقى معاً نستطيع
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جانب من الإستعداد لملتقى معاً نستطيع
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الأعضاء المنسقين للملتقى
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جانب من المشاركين
>بالصور.. استمرار الحملة القومية لفيروس "سي" فى مدينة فوه بكفر الشيخ
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