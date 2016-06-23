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بالصور.. "تعليم مطوبس" بكفر الشيخ تستعد لملتقى"معاً نستطيع"

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بالصور.. "تعليم مطوبس" بكفر الشيخ تستعد لملتقى"معاً نستطيع" بالصور.. "تعليم مطوبس" بكفر الشيخ تستعد لملتقى"معاً نستطيع"
عقد أحمد بركات مدير إدارة مطوبس التعليمية ، اجتماعاً أمس الأربعاء، للاستعداد لملتقى "معاً نستطيع"، الذى تقيمه الإدارة التعليمية يوم 15 يوليو المقبل.

وقال بركات، إنه سيتم دعم وتفعيل الأندية الصيفية فى كافة المدارس بالمدينة والقرى بصفة خاصة، لما لها من دور فعال فى استيعاب الطلاب بالعطلة الصيفية و توجيه طاقاتهم بما ينمى قدراتهم .

من جانبهم، أكد أعضاء فريق "ألوان فوه"، أنهم سيشاركون فى الملتقى إيمانا منهم بأن المسشاركة الفعالة يستطيعون من خلالها الوصول لأهدافهم بما يخدم الوطن.

فريق ألوان فوه (1)
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عدد من فريق ألوان فوه

فريق ألوان فوه (2)
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فتيات فريق ألوان فوه أثناء الإعداد لملتقى معاً نستطيع

فريق ألوان فوه (3)
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جانب من الإستعداد لملتقى معاً نستطيع

فريق ألوان فوه (4)
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الأعضاء المنسقين للملتقى

فريق ألوان فوه (5)
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جانب من المشاركين


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