بالصور.. "تعليم مطوبس" بكفر الشيخ تستعد لملتقى"معاً نستطيع"

عقد أحمد بركات مدير إدارة مطوبس التعليمية ، اجتماعاً أمس الأربعاء، للاستعداد لملتقى "معاً نستطيع"، الذى تقيمه الإدارة التعليمية يوم 15 يوليو المقبل.

وقال بركات، إنه سيتم دعم وتفعيل الأندية الصيفية فى كافة المدارس بالمدينة والقرى بصفة خاصة، لما لها من دور فعال فى استيعاب الطلاب بالعطلة الصيفية و توجيه طاقاتهم بما ينمى قدراتهم .

من جانبهم، أكد أعضاء فريق "ألوان فوه"، أنهم سيشاركون فى الملتقى إيمانا منهم بأن المسشاركة الفعالة يستطيعون من خلالها الوصول لأهدافهم بما يخدم الوطن.



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عدد من فريق ألوان فوه



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فتيات فريق ألوان فوه أثناء الإعداد لملتقى معاً نستطيع



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جانب من الإستعداد لملتقى معاً نستطيع



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الأعضاء المنسقين للملتقى



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جانب من المشاركين

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