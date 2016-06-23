"المجمعات الاستهلاكية"بالإسكندرية: ضخ 30 طن من مستلزمات كعك العيد وصرفه مع فرق نقاط الخبز

أكد محمد صدقى رئيس مجلس إدارة شركة المجمعات الإستهلاكية بالإسكندرية، أن الشركة قامت بضخ كميات كبيرة من مستلزمات الكعك، احتفالا بإقتراب موعد عيد الفطر المبارك.

و أشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنة تم ضخ 100 طن دقيق يوميا للكعك، وكميات كبيرة من السمن والزيوت بإجمالى من 20 إلى 30 طن مستلزمات الكعك.

بالاضافة إلى طرح أنواع متعددة من الكعك الجاهز، وبأسعار فى متناول الجميع تتراوح من 30 إلى 42 جنية، مؤكدا أنه يمكن صرف الكعك الجاهز مع صرف فرق نقاط الخبز الشهرية.

من جهه أخرى أكد "صدقى " أنه سيتم ضخ كميات من اللحوم والدواجن والأرز والأسماك، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث ارتفعت كميات ضخ اللحوم والدواجن من 100 طن إلى 120 طن يوميا، بالاضافة إلى ضخ 50 طن أسماك يوميا.

و كشف " صدقى عن أن الشركة سوف تقوم بفتح باب الحجز لخراف عيد الأضحى المبارك بدءا من منتصف شهر شوال، وذلك بنظام التقسيط بالتعاون مع بنك مصر على مدة عام، ودفع المقدم 10% .

"تموين الإسكندرية" تضبط مخالفات بمخابز بلدية و117 كجم لحومًا فاسدة

>