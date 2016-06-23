بالصور.. وصول جثمان "شهيد العريش" لتشييع جثمانه فى جنازة عسكرية بكفر الشيخ

وصل جثمان الشهيد أمين الشرطة سامى بسيونى الشاملى، الذى استهدفته طلقات نارية من قبل مجهولين في عملية إرهابية بدائرة قسم ثالث العريش، إلى قريته صرة بكفر الشيخ وسط تواجد الآلاف يتقدمهم اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ.

وسيتم تشييع الجثمان بعد دقائق، فى جنازة عسكرية يتقدمها مدير أمن كفر الشيخ، وقيادات مديرية الأمن وكذلك قيادات محافظة كفر الشيخ.



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وصول جثمان الشهيد لقرية صرة بكفر الشيخ



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الآلاف حول جثمان الشهيد



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جانب من الأهالى أمام منزل الشهيد



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عدد من الأهالى أثناء تواجدهم بقرية شهيد العريش

وصول جثمان شهيد الشرطة بالعريش إلى كفر الشيخ.. والآلاف ينتظرونه فى "صروة"

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