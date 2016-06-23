بدء المشاركة السعودية في تمرين «النور 2016» بتركيا

انطلقت أول من أمس في مدينة كونيا التركية فعاليات تمرين "النور 2016" الذي تشارك فيه القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات الكوغر العامودية.

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين الرائد الطيار فهد بن عبدالله القحطاني أن هذا التمرين الذي يشارك فيه جمهوريات أذربيجان ورومانيا وشمال قبرص بالإضافة إلى القوات الجوية التركية يعد من التمارين المهمة التي تشارك فيها القوات الجوية للرفع من جاهزية منسوبي منظومة "الكوغر" القتالية في البحث والإنقاذ وكذلك الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في هذا المجال، مبيناً أن التمرين يعتمد على سيناريوهات متعددة تتمحور في توغل قوات خاصة إلى خلف خطوط العدو لإجلاء المصابين وإنقاذهم وهذه المهام تتطلب مهارة عالية وسرعة فائقة للتمويه على أنظمة رادار العدو ودفعاته الأرضية.

وأشاد قائد المجموعة بما تمتلكه القوات الجوية الملكية السعودية من أطقم جوية على مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب سواء طيارين أو أطقم المساندة الأرضية، مؤكداً أن جميع المشاركين بالتمرين حريصون كل الحرص على الاستفادة الكاملة من هذا التمرين بما يعود عليهم بالنفع في أداء واجباتهم المكلفين بها.

طائرات الكوغر السعودية أثناء إحدى المناورات

رجال القوات الجوية شاركوا بتميز

التمرين يتضمن سيناريوهات لتوغل قوات خاصة خلف خطوط العدو

التمرين يهدف لرفع جاهزية المنظومة في عمليات البحث والإنقاذ

منسوبو القوات الجوية السعودية أظهروا براعة في الأداء

القوات الجوية شاركت بعدد من طائرات الكوغر العامودية