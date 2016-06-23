أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بدء المشاركة السعودية في تمرين «النور 2016» بتركيا

Google+ Print

انطلقت أول من أمس في مدينة كونيا التركية فعاليات تمرين "النور 2016" الذي تشارك فيه القوات الجوية الملكية بطائرات الكوغر العامودية.

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين الرائد الطيار فهد بن عبدالله القحطاني أن هذا التمرين الذي يشارك فيه جمهوريات أذربيجان ورومانيا وشمال قبرص بالإضافة إلى القوات الجوية التركية يعد من التمارين المهمة التي تشارك فيها القوات الجوية للرفع من جاهزية منسوبي منظومة "الكوغر" القتالية في البحث والإنقاذ وكذلك الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في هذا المجال، مبيناً أن التمرين يعتمد على سيناريوهات متعددة تتمحور في توغل قوات خاصة إلى خلف خطوط العدو لإجلاء المصابين وإنقاذهم وهذه المهام تتطلب مهارة عالية وسرعة فائقة للتمويه على أنظمة رادار العدو ودفعاته الأرضية.

وأشاد قائد المجموعة بما تمتلكه القوات الجوية الملكية السعودية من أطقم جوية على مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب سواء طيارين أو أطقم المساندة الأرضية، مؤكداً أن جميع المشاركين بالتمرين حريصون كل الحرص على الاستفادة الكاملة من هذا التمرين بما يعود عليهم بالنفع في أداء واجباتهم المكلفين بها.

image 0

طائرات الكوغر السعودية أثناء إحدى المناورات

image 0

رجال القوات الجوية شاركوا بتميز

image 0

التمرين يتضمن سيناريوهات لتوغل قوات خاصة خلف خطوط العدو

image 0

التمرين يهدف لرفع جاهزية المنظومة في عمليات البحث والإنقاذ

image 0

منسوبو القوات الجوية السعودية أظهروا براعة في الأداء

image 0

القوات الجوية شاركت بعدد من طائرات الكوغر العامودية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة