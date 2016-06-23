رجال قوة الواجب 30 على الحدود السعودية العراقية: حدودنا آمنة بحكمة القيادة وعزم الرجال

رصدت «الرياض» في جولة قامت بها على الحد الشمالي للمملكة، وتحديداً على الحدود مع العراق.. رصدت معنويات أبطالنا حماة الوطن.. وتواجدت « الرياض بين رجال قوة الواجب 30 للحرس الوطني المرابطة..عيون ساهرة يتحملون المصاعب والمتاعب حبا ووفاء لوطنهم الذي اعطاهم الكثير ويستحق منهم التضحية، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني.

اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود: لواء الإمام محمد بن سعود الآلي جاهز

الابطال المرابطون لا تغمض لهم عين في جميع الأوقات عن الحدود ، بالرغم من الهدوء التام الذي يعم الحد الشمالي، ويتناوبون فيما بينهم حتى لا تغفل أنظارهم عن أية شاردة أو واردة.

قرب محافظة رفحاء، كانت الجولة لنطالع الرجال ذوي الهمم العالية مع آلياتهم وأجهزتهم المتطورة المختلفة لينعم أبناء الوطن بالأمن والطمأنينة.

العميد خالد العتيبي: عيون ساهرة وخبرات مع أفضل التقنيات

واطلعنا خلال الجولة على قوة الواجب 30، للحرس الوطني عن كثب على مهامهم.. يؤدون شرف الواجب بالقرب من الحدود السعودية – العراقية ،مستعدين لتقديم دمائهم وأرواحهم في سبيل الله، ودفاعًا عن بلاد الحرمين الشريفين.

العميد ناير القحطاني: احترافية في جميع الظروف القتالية

صور من الوفاء

صور متعددة من الوفاء للوطن، وروح معنوية عالية يتمتع بها ضباط وأفراد الحرس الوطني وفرحة وهم يؤدون واجبهم.. هكذا بدأت لنا ملامح رجال الحرس الوطني على الحد الشمالي الذي رافقناهم في جولة ميدانية في الخطوط الأمامية وشاهدنا مدى التجهيز العالي في كافة الجوانب سواء التدريبية أو التكتيكات القتالية، وذلك بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود قائد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي بالحرس الوطني، حيث أكد سموه ان لواء الإمام محمد بن سعود الآلي جاهز في جميع الظروف والاماكن، والجميع يشعرون بالفخر لاسيما وهم يعرفون ويدركون انهم على ثغر من ثغور الوطن ويدافعون عن أهلهم ووطنهم، وأضاف سموه وكلنا فخر واعتزاز ونحن نناضل من أجل الوطن وحمايته في أي مكان،سائلاً الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية.

المقدم نايف العتيبي: جميع منسوبي الحرس الوطني فداء لوطنهم الغالي

عيون ساهرة

وقال العميد خالد بن سليمان العتيبي قائد قوة الواجب 30 للحرس الوطني في رفحاء ان رجال الحرس الوطني عيون ساهرة ودائمة لمتابعة ومراقبة حدود هذا الوطن الغالي،ونطمئن الجميع بان حدودنا آمنه ولله الحمد، وأن الأوضاع وكما تشاهدون مستقرة ، والأمور مسيطر عليها باستخدام أفضل التقنيات الحديثة، ورجال الحرس الوطني البواسل وزملاؤنا في القوات الأخرى المتواجدة معنا في خندق واحد والجميع في يقظة دائمة، بجهود الرجال المخلصين لهذا الوطن الغالي ومما يسعدنا جميعاً اننا مرابطون في سبيل الله، كما ان معنويات جميع الضباط والأفراد عالية جداً ولم ينقصهم أي شيء وذلك في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأميـر محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأميـر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهم الله-،وأسأل الله العلي العظيم أن يمدهم بالتوفيق والسداد وأن يحفظ علينا ديننا ووطننا وولاة أمرنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان إنه على كل شيء قدير.

جنود الوطن: أرواحنا للدين والمليك والوطن

احترافية عالية

العميد ناير منير القحطاني، ركن عمليات قوة الواجب 30 في الحد الشمالي للحرس الوطني؛ أكد ان قوة الواجب 30 جاهزة من جميع الجوانب وباحترافية عالية وهي مكتملة التدريب، والتكتيكات القتالية، وأن جميع الضباط والأفراد متقنين لجميع ما يطلب منهم من مهام قتالية وباحترافية عالية في جميع الظروف القتالية، وان جميع حدودنا آمنة بجهود الرجال الذين يبذلون الغالي والنفيس في حماية الوطن.

شرف التضحية للدين والوطن

كما التقينا في الخطوط الامامية المقدم نايف بن خلف العتيبي قائد السرية المتقدمة والذي قال: إن جميع منسوبي الحرس الوطني المرابطين على الحد الشمالي فداء لوطنهم الغالي ولن نسمح لكائن من كان بمجرد محاولة الاقتراب من حدوده وسنحميه بإذنه تعالى،وانه لشرف عظيم لنا تواجدنا على ثغر من ثغور الوطن، حفظا للأمن والأمان والاستقرار، فنحن نملك أحدث الأسلحة وقبل ذلك نملك سلاح الإيمان.

وتحدث كل من الرقيب مشلح عواد الشمري، والرقيب فلاح محيل العازمي، ووكيل رقيب طامي عبدالله القحطاني ووكيل رقيب سلمان كريم الحربي، والعريف محسن عبدالله العتيبي، والعريف عيد رداد العنزي والجندي أول سعد بن مساعد الجهني قائلين: إن رجال الحرس الوطني الابطال المرابطين في الخطوط الأمامية معنوياتهم عالية جداً وارواحنا نقدمها رخيصة فداء للدين والمليك والوطن، فنحن عيون ساهرة على حدود هذا الوطن؛ يدعمه حب الدين والمليك والوطن.

العميد خالد العتيبي قائد قوة الواجب 30 للحرس الوطني يتحدث للزميل الجنيدي

بعض آليات القوة على الحد الشمالي

جنديان على ظهر دبابتهما وقت الإفطار متأهبان لأي طارئ

رجال المدفعية مستعدون لأي مهمة

جندي متأهب في أحد التلال قرب الحدود السعودية العراقية

استعدادات كاملة على الحد الشمالي لمواجهة أي طارئ

إحدى الآليات الحديثة في وضع المراقبة

العميد خالد العتيبي والعميد منير القحطاني في الخطوط الأمامية

يستعدون لتناول طعام الإفطار في الخطوط الأمامية

من ضباط قوة الواجب 30 للحرس الوطني على الحدود الشمالية

استعداد تام

آلية مراقبة