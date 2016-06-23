د. الربيعة لـ «الرياض»: 13 مشروعاً صحياً بالحدود الشمالية قريباً.. وتشغيل برج عرعر بعد ستة أشهر

استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة يرافقه نائب معالي الوزير حمد الضويلعي ومستشار وزير الصحة م.بدر الدلامي ومدير عام الشؤون الصحية بالحدود الشمالية الأستاذ عبدالله العازمي والذين قدموا للسلام على سموه أثناء زيارتهم للمنطقة، ورحب سموه بوزير الصحة والوفد المرافق له، ثم اطلع سموه على المشروعات الصحية القائمة بصحة الحدود الشمالية.

من جانبه أكد لـ"الرياض" معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة بأنه تشرف بالسلام على سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، وعبّر عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم والمتابعة والاهتمام، وأضاف بأن زيارته للمنطقة تفقدية والاطلاع على المشروعات الصحية بعرعر ومهتم جداً بتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة، ولدى الوزارة قرابة 13 مشروعا بصحة الحدود الشمالية تحت التنفيذ تخدم المنطقة بشكل أفضل، منها البرج الطبي بعرعر وبالمراحل الأخيرة بسعة 300 سرير وهو مشروع إحلال مستشفى عرعر المركزي وبلغت نسبة إنجازه 90% وخلال ستة أشهر سيتم تشغيل البرج، إنشاء مبنى العيادات الخارجية ومبنى الخدمات بمشروع إحلال مستشفى عرعر المركزي، إنشاء المختبر الطبي ونسبة الانجاز 85% ،إنشاء اسكان العاملين بمستشفى النساء والولادة والصحة النفسية نسبة الإنجاز 96% ،إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى النساء والولادة نسبة الانجاز 85 % ،إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بالبرج الطبي نسبة الإنجاز 100% ،تأهيل قسم العناية المركزة بمشروع الإحلال الكامل مستشفى عرعر المركزي نسبة الإنجاز 96% ،تأهيل قسم العمليات بمشروع الإحلال الكامل مستشفى عرعر المركزي تحت التجهيز، تأهيل قسم العلاج الكيمائي بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد نسبة الإنجاز 20% ،إنشاء المبنى الإداري بمجمع الأمل والصحة النفسية نسبة الإنجاز 100% ،إنشاء ثلاثة مراكز صحية نسبة الإنجاز 100% ،إنشاء وتجهيز عدد ثلاثة مستودعات مركزية 100%، توسعة مركز سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد لطب وجراحة القلب تحت الترسية، وقال: حيال نقص الاستشاريين والاخصائيين ممن يملكون تخصصات نادرة كاستشاري أوعية دموية وروماتيزم وقلب ومخ واعصاب وفني مختبرات وتمريض بمستشفيات المنطقة وهجرة الأهالي للعلاج في مستشفيات الرياض والأردن، أوضح بأنه بالوقت الحالي يعمل أكثر من "5000 " آلاف شخص في الخدمات الطبية بالحدود الشمالية، والوزارة تسعى للتوسع وإنجاز أكثر من 13 مشروعا وهذا سيكون له دور كبير لتقديم خدمات صحية تخدم الأهالي وستفيد بالتوظيف والتوطين واعطاء الشباب السعودي فرصة للعمل، وذكر بأنه سيتم افتتاح مركز للطوارئ بالبرج الطبي بعرعر متقدم سيقدم أفضل خدمات من الوضع الحالي ومنها علاج لإصابات الرأس وجميع الحالات الطارئة، وأشار بأن الخصخصة في الصحة تشمل جميع مناطق المملكة قريباً، ولفت بأن منطقة الحدود الشمالية مهمة وحرص على أن تكون أول زيارة للوزير لمنطقة الشمالية، وتم افتتاح مركز المدينة الطبية بالجوف بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، والذي سيكون له دور في حضور الاستشاريين بشكل أسبوعي للعمل بالمركز، ونسعى إلى عقد شراكات عديدة مع الجامعات في مناطق الشمال ونطمح بكرسي لطب الأسنان، وأفاد بأنه سيتم قريباً تشغيل المختبر الإقليمي الذي انجز نسبة 90 %، وسيتم دعمه بالكوادر المتخصصة.

من جهته افتتح وزير الصحة مركز مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، يرافقه نائب وزير الصحة.. واستمع لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بالحدود الشمالية عبدالله العازمي، ثم اطلع على أقسام المركز واستمع لشرح من مستشار الوزير ومدير المدينة الطبية بالجوف د. بدر الدلامي، ثم بعد ذلك قام وزير الصحة بزيارة برج عرعر الطبي واطلع على المشروعات، ثم افتتح عيادة مكافحة التدخين بعد اكتمال التجهيزات.

تدشين مجمع التعاون الصحي بالجوف

وزير الصحة ونائبه يقفان على الخدمات بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد

د. الربيعة يتحدث لـ»الرياض»