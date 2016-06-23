مقتل خمسة مدنيين في قصف للمتمردين بتعز.. والشرعية تستعيد تبة «حبش» من قبضة الانقلاب

لقي خمسة مدنيين بينهم أربع نساء مصرعهم في قصف للحوثيين وقوات علي عبدالله صالح على حي وادي المدام جنوبي مدينة تعز. وقالت مصادر طبية ان قذيفة سقطت واودت بحياة اربعة بينهم ثلاث نساء فيما توفيت أحد الجرحى السبع متأثرة بجروحها.

واندلعت فجر أمس الاربعاء مواجهات عنيفة بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي وصالح في محيط اللواء ٣٥ والسجن المركزي غربي مدينة تعز

وشن هجوما شرسا وسيطروا على أحد التباب في المنطقة ما يهدد بالوصول الى السجن المركزي، لكن القوات الشرعية تمكنت من استعادة تبة حبش بعد مواجهات عنيفة اسفرت عن ثمانية قتلى في صفوف الحوثيين.

فيما قصفت مقاتلات التحالف تجمعا للمتمردين في جبل جالس في منطقة القبيطة بمحافظة لحج بعد سيطرتهم على جبل جالس الاستراتيجي المطل على قاعدة العند. كما قصف الحوثيون منطقة كرش الحدودية بين لحج وتعز.

ولقي 6 من ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح مصرعهم وأصيب اخرون في عمليتين منفصلتين لرجال المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن 4 من المتمردين قتلوا فيما جرح اخرون في هجوم شنه رجال المقاومة الشعبية على موقع حنكة عبيد التابع للحوثيين في مديرية الطفة.

فيما لقي 2 من المسلحين الحوثيين مصرعهما في كمين نصبه رجال المقاومة الشعبية لمدرعة تابعة لهم في منطقة السيرة بمديرية ذي ناعم، ما أسفر عن مقتل 2 من المسلحين وإعطاب المدرعة.

وكان الجيش الوطني والمقاومة صدا هجوما للحوثيين وقوات صالح في جبهة صبرين مديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى، فيما شن المتمردون قصفا بصواريخ الكاتيوشا على مدينة الحزم عاصمة الجوف مما أدى الى مقتل امرأة وتضرر عدد من المنازل.

وفي السياق، قصفت طائرات التحالف تجمعا للمتمردين في جبل جالس في منطقة القبيطة بمحافظة لحج المطل على قاعدة العند.

ودارت معارك عنيفة بين الجيش الوطني مسنود برجال المقاومة الشعبية من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهة اخرى في منطقة بني بارق بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

السفير البريطاني لدى اليمن إدموند فيتون براون يعتبر هجوم الحوثيين وقوات صالح على جبل جالس في القبيطة بلحج انتهاك صارخ لوقف الاعمال القتالية وامرا غير مقبول.