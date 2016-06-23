خادم الحرمين يصل إلى المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

وصل بحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس إلى المدينة المنورة وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة. ثم توجه الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة المسجد النبوي. وأدى خادم الحرمين وولي العهد والأمراء الصلاة في الروضة الشريفة. بعدها، تشرف خادم الحرمين بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-. ويدشن الملك سلمان بن عبدالعزيز عدداً من المشروعات التنموية خلال زيارته للمدينة. إلى ذلك، تسلم خادم الحرمين في جدة أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية والصديقة. وكان خادم الحرمين قد أدى أمس صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سعود.