أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

خادم الحرمين يصل إلى المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

Google+ Print

وصل بحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس إلى المدينة المنورة وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة. ثم توجه الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة المسجد النبوي. وأدى خادم الحرمين وولي العهد والأمراء الصلاة في الروضة الشريفة. بعدها، تشرف خادم الحرمين بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-. ويدشن الملك سلمان بن عبدالعزيز عدداً من المشروعات التنموية خلال زيارته للمدينة. إلى ذلك، تسلم خادم الحرمين في جدة أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية والصديقة. وكان خادم الحرمين قد أدى أمس صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سعود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية