ولي ولي العهد استعرض جهود حفظ السلام مع الأمين العام للأمم المتحدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة الاغاثية والتنموية وحفظ السلام. وأثنى الأمين العام على ماتقدمه المملكة من مساعدات للنازحين السوريين وللدول النامية، منوها بدور المملكة القيادي في المنطقة والعالم. كما اجتمع ولي ولي العهد بوزير الطاقة الأميركي ايرنست مونيز. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع في السوق البترولية ودعم الجهود المشتركة لاستقرار أسواق الطاقة. إلى ذلك التقى الأمير محمد بن سلمان بكبار المسؤولين في شركة فيسبوك، خلال زيارته مقر الشركة، وبحث مع رئيسها السيد مارك زوكربيرغ آفاق التعاون في مجال تدريب الشباب السعودي في شركة فيسبوك والشركات التابعة لها. وكان ولي ولي العهد قد التقى أمس المدير التنفيذي لشركة سي وورلد الترفيهية وناقش معه مجالات التعاون في النشاط السياحي.