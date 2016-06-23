مُحدث.. تعرف على مصير مباراة تشيلي وكولومبيا

تسببت الأحوال الجوية السيئة في شيكاجو الأمريكية في تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة منتخبي تشيلي وكولومبيا.

ويواجه منتخب تشيلي منافسه كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا المئوية يوم الخميس.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم تشيلي بهدفين دون رد.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس" بأن الأحوال الجوية السيئة تسببت في تأجيل انطلاق الشوط الثاني وأنه سيعود إلى الاستئناف خلال 30 دقيقة.

وبعد ذلك ذكر الموقع الحساب الرسمي لكوبا أمريكا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن المباراة تم تأجيلها لساعتين وحينها سيتم اتخاذ قرار إما باستكمال اللقاء أو بتأجيله.

وإذا ما تم تأجيل المباراة فهي سوف تقام في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة بتوقيت القاهرة.