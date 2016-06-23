أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مُحدث.. تعرف على مصير مباراة تشيلي وكولومبيا

Google+ Print
مُحدث.. تعرف على مصير مباراة تشيلي وكولومبيا مُحدث.. تعرف على مصير مباراة تشيلي وكولومبيا

تسببت الأحوال الجوية السيئة في شيكاجو الأمريكية في تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة منتخبي تشيلي وكولومبيا.

ويواجه منتخب تشيلي منافسه كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا المئوية يوم الخميس.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم تشيلي بهدفين دون رد.

وذكرت "بي إن سبورتس" بأن الأحوال الجوية السيئة تسببت في تأجيل انطلاق الشوط الثاني وأنه سيعود إلى الاستئناف خلال 30 دقيقة.

وبعد ذلك ذكر الموقع الحساب الرسمي لكوبا أمريكا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن المباراة تم تأجيلها لساعتين وحينها سيتم اتخاذ قرار إما باستكمال اللقاء أو بتأجيله.

وإذا ما تم تأجيل المباراة فهي سوف تقام في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل