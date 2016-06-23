اليوم.. النظر فى دعوى بنك مصر ضد محافظ الجيزة لمطالبته بسداد 66 ألف جنيه

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود عادل وأمانة سر رمضان عيد، اليوم، الدعوى المقامة من بنك مصر ، ضد محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر، للمطالبة بسداد 66 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الدعوى إلى تحريك بنك مصر دعوى قضائية ضد محافظ الجيزة، ومدير مستشفى الصدر، تطالب بإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه بخلاف تعويض تأخير بواقع 17.5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

وكشفت الدعوى أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمان محافظ الجيزة، على أن تسدد فى صورة أقساط شهرية، إلا أنهم لم يلتزموا بالسداد مما دعا البنك لإقامة دعواه.

يذكر أن المحكمة أجلت الدعوى لحين ورود تقرير الخبراء، الذى ألزم المدعى عليهما بسداد 24 ألف جنيه للبنك، بالإضافة إلى إلزامهما بدفع 1000 جنيه "أتعاب" محاماة ومصاريف.

تأجيل دعوى بنك مصر ضد محافظ الجيزة لإلزامه بسداد 66 ألف جنيه لـ7 سبتمبر