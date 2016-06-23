دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل اضطرابات السلوك عند الأطفال

أظهرت دراسة علمية حديثة أن فترات الرضاعة الطبيعية الطويلة الخالصة تقلل من خطر الإصابة باضطرابات السلوك فى المستقبل. وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر مجلة “Plos One”، أن الرضاعة الطبيعية خلال أول 6 أشهر تقلل من فرص الإصابة باضطرابات السلوك لاحقا.

وتوصى منظمة الصحة العالمية (WHO) بالرضاعة الطبيعية فقط فى الـ6 أشهر الأولى من الحياة، ثم إدخال الأطعمة الصلبة مع الرضاعة الطبيعية حتى سنتين.

ويوفر حليب الثدى جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الرضيع للنمو، وبالإضافة إلى ذلك يحتوى على الأجسام المضادة التى تساعد على حماية الرضع من أمراض الطفولة مثل الإسهال والالتهاب الرئوى.

ووفقا للـ“WHO” فالأطفال الذين حصلوا على الرضاعة الطبيعية هم أقل عرضة للسمنة وداء السكرى من النوع 2، وبالإضافة إلى ذلك، فهم أكثر عرضة لأداء أفضل اختبارات تقييم للاستخبارات.

ولاحظت منظمة الصحة العالمية أن أقل من 40% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر يحصلون على الرضاعة الطبيعية، كما أن الأطفال الذين اتبعوا الرضاعة الطبيعية كانوا أقل عرضة لاضطرابات السلوك بنسبة 56%.

وأضاف الباحثون أن الرضاعة الطبيعية يجب أن تبدأ خلال ساعة من الولادة، كما ينبغى إيلاء المشورة والدعم للأمهات لاتباع الممارسات المثلى للرضاعة الطبيعية.

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