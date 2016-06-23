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الشئون العربية بالبرلمان:سنخاطب "الهجرة والخارجية" لمنع سفر المصريين لليبيا

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الشئون العربية بالبرلمان:سنخاطب "الهجرة والخارجية" لمنع سفر المصريين لليبيا الشئون العربية بالبرلمان:سنخاطب "الهجرة والخارجية" لمنع سفر المصريين لليبيا
قال النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن اللجنة ستخاطب كل من وزارتى الهجرة والخارحية لبحث أمر المصريين المختطفين فى ليبيا من قرية البطحة بنجح حمادى، ومحاولة وقف هذه الظاهرة المتكررة، موضحا ان أغلب من يسافرون إلى ليبيا من اهالى المنيا.

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنهم سيطالبون وزارة الخارجية بمنع أى هجرة إلى ليبيا خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها الآن وحالة عدم الاستقرار وهو ما يجعل حياة المصريين هناك معرضة للخطر.

وكشف وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أنه كان هناك مقترح بأن يكون هناك تفاوض مع القبائل العربية المتواجدة فى ليبيا لحماية المصريين المتواجدين هناك، ولكنهم طلبوا بأن يكون التفاوض داخل ليبيا كى يكون له أثر .

كان الدكتور أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، تقدم ببيان عاجل لوزير الخارجية بشأن اختطاف مجموعة من المصريين من قرية البطحة بنجع حمادى بمحافظة قنا أثناء سفرهم إلى ليبيا.


>- رئيس برلمانية النور يتقدم ببيان عاجل للخارجية حول اختطاف مصريين فى ليبيا
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