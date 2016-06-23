"الصحة": اعتماد تطوير ورفع كفاءة 103 مستشفى على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة على اعتماد تطوير 103 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يولى اهتماما كبيراً بتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها لتقديم خدمات طبية متميزة.

وأشار الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة إلى أن خطط التطوير تتضمن أعمالاً فى البنية التحتية واستكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى سد العجز فى التخصصات الطبية والتمريض.

وأوضح الدكتور هشام عطا، أن الفترة المقبلة ستشهد تحول كبير فى الخدمة الطبية بما يصب فى مصلحة المريض.

- وزير الصحة: 442 ألف مريض حصلوا على علاج فيروس سى بـ 2 مليار جنيه

>