كليات الريان الأهلية «تحت الإنشاء».. انطلاقة جديدة

بخطوات واثقة يسير مشروع إنشاء كليات الريان الأهلية حيث تم الانتهاء من وضع الأساسات والبدء فى العمل والانتهاء من مبنى العمادة للكليات وهذا بفضل الله تعالى ثم بدعم من الدولة للقطاعات الأهلية لتدفع بعجلة التطور وذلك بشاركة أعرق الجامعات الأوربية ومنها جامعة سري بالمملكة المتحدة - بريطانيا وكليات الريان الأهلية حيث تلقى الاهتمام والمتابعة والتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بموقعها الإستراتيجي على طريق الهجرة وعلى بعد خمس وعشرين دقيقة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وتضم أربع كليات وستكون الانطلاقة بمرحلتها الأولى بكليتي الطب البشري والصيدلية وبعدها كلية التمريض والعلوم الصحية حيث تم الأخذ بالاعتبار تصميم الكليات من حيث تحقيق المعايير العالمية ووسائل العرض السمعية والبصرية الحديثة والوسائل الإيضاحية مما يمكن الطالب من الاستيعاب وزودت الكليات بمكتبة كبيرة تحتوي على آخر الإصدارات من الدوريات والمراجع العلمية والبحوث المقدمة (الإنترنت) مما يساعد الطالب على البحث عن المعلومة وبشكل سريع وبالقرب منها هناك المعامل الطبية والتي جهزت بأحدث أجهزة القياس ونظم التحاليل ومختبرات متنوعة مساعدة في العملية التعليمية للطلاب ويتوسط هذه الكليات قاعة للمؤتمرات تتسع لعدد (1400) شخص مجهزة بوسائل العرض المرئي الحديثة ويمكن استخدام هذه القاعة للمؤتمرات الطبية والعلمية وأنشطة المنطقة المختلفة ولأهمية الرياضة فقد أُنشئت صالات رياضية مغطاة للبنين وكذلك للبنات وتمارس بها كافة الألعاب الرياضية وبالإضافة إلى مسبح صمم على أحدث المقاييس العالمية.

أنشأ الشيخ عبدالغني هذه الصالة هدية من مجموعة عبدالغني حسين للواء الملك فيصل بالمدينة المنورة وذلك تقديراً منه لدور رجال الحرس الوطني فى خدمة هذه البلاد المباركة وشعبها مؤكداً على استمرار دعمه لكل ما فيه الخير لهذا الوطن ولما يعود على شعبها بالنفع وهذا هو واجب وطني على كل رجل أعمال يستثمر بهذه البلاد المباركة وما هذا التعاون إلا من أجل تحقيق المشاركة الفعالة المجتمعية بين القطاعين الخاص والعام.

الموقع العام للكليات

الفناء الداخلي للكليات