مدارس الريان.. نموذج التعليم المتطور بطيبة

بعد دراسة وبحوث قام بها المختصون في المجموعة وجد أن أهالي المدينة المنورة في حاجة ماسة إلى مدارس نموذجية، ومن هذا المنطلق بدأت المجموعة بإنشاء مدارس الريان للبنات بجميع مراحلها الحضانة والروضة والابتدائي والثانوي عام 1423هـ وتم إنشاء مدارس الريان للبنين عام 1425هـ ثم تلا ذلك التوسعة إلى القطاع التعليمي بالمجموعة، وتم بحمد الله مؤخراً إنشاء أكاديمية الريان للتطور الإداري وأكاديمية الريان للعلوم الصحية وبفضل من الله عز وجل كانت جميع هذه النشاطات في حيازة أملاك المجموعة وهذا ما جعلها من المدارس النموذجية، وعام 1434هـ قامت المجموعة بدراسة احتياجات منطقه المدينة المنورة من الناحية التعليمية ووجد أن المنطقة في حاجة ماسة جداً لإنشاء جامعات متخصصة في العلوم الطبية وبفضل من الله عز وجل ثم بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة الذي كان له الفضل بعد الله في سرعة الانتهاء من استخراج التصاريح اللازمة لبدء المشروع، والآن بفضل الله تم الانتهاء من الطابق الرابع والثالث والثاني وهى تشمل كلية الطب البشري وكلية التمريض وكلية الصيدلة وكلية الخدمات الطبية المساندة والتى سوف تبدأ العمل في العام الدراسي 2017 بإذن الله تعالى، وتتطلع مجموعة عبدالغني حسين إلى عدة مشروعات مستقبلية ومنها مدارس الريان النموذجية الدولية.

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