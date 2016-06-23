شركة "الأفكار السعودية للتنمية" هي: شركة عقارية ذات مسؤولية محدودة، تستثمر في مجموعة متنوعة من الأصول العقارية، ويتركز نشاطها في شراء، وبيع، وتطوير، وبناء الأراضي الخام، إضافة إلى استهدافها أراضي المخططات والمباني لتطويرها، يضاف إلى ذلك قيامها بإدارة الأملاك الخاصة بها، وبالغير، علاوة على حرصها على تقديم الفرص العقارية للمستثمرين، وتوثيق التعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية؛ فضلاً عن اهتمامها الواسع بقطاع تنمية الأوقاف.

وتتميز "شركة الأفكار السعودية للتنمية" بسعيها المتواصل؛ للبحث عن الفرص العقارية المميزة، والمواقع ذات المستقبل الواعد؛ بحسب الخبرة التي تتمتع بها في السوق العقاري، والتي تتجاوز الثلاثين عاماً في هذا المجال. كما تلتزم الشركة بالمبادئ والأخلاقيات الإسلامية في جميع تعاملاتها، وفي طليعتها الصدق، والالتزام، والسماحة.

وتمتلك "الأفكار السعودية" رؤية طموحة تسعى من خلالها إلى أن تكون مرجعية عقارية رائدة. كما تهدف الشركة أيضاً إلى تكوين شراكات استراتيجية فعالة مع عملائها، والشركات المتنوعة، والتي تخدم المجال العقاري، والتطويري، والوقفي؛ كلٌ بحسب اختصاصه..

في ذات المسار تحمل "شركة الأفكار السعودية للتنمية" رسالة قيمة؛ تهدف من خلالها إلى توفير حلول عقارية نوعية، وتقديم مشاريع متميزة. وتحرص أيضاَ في الوقت ذاته على تقديم الأفكار الإبداعية، في ظل اهتمام رئيس مجلس إدارتها بالمشاركة الفعالة في هذا المجال الحيوي، حتى غدت علامة فارقة في هذا المجال..

كما تلتزم "الأفكار السعودية" بالمنهج العلمي في شؤونها كافة، وتهتم في هذا الإطار كثيراً بتطوير قدرات كوادرها البشرية، حتى تواكب طموحاتها، وتتمكن من تطبيق استراتيجياتها، وخططها، وأهدافها، وتجسيدها على أرض الواقع. كما تحرص الشركة على استقطاب الخبرات ذات الكفاءة العالية من أبناء هذا الوطن المعطاء، وتستنير بآراء المتخصصين في المجالات التي تقع في دائرة اهتمامها.

طرحت شركة الأفكار السعودية للتنمية المحدودة، العديد من المبادرات الخيرية والاجتماعية، التي تسهم في تفعيل مفهوم بناء الإنسان، وتنمية المكان؛ ليتسق ذلك مع شعار صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "نحو العالم الأول.. بناء الإنسان وتنمية المكان"، ومن أبرزها:

المساهمة في كافة أنشطة وفعاليات مكة المكرمة - شرفها الله – الدينية، والاجتماعية، والثقافية. كما أن لها مساهمات فعالة في العديد من مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، وبعض مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية على وجه العموم، وخاصة التي تهتم بتطوير مكة المكرمة، والفعاليات الاجتماعية والخيرية، رعاية.. ومساهمة.. وأفكاراً ومقترحات.. * سعت " الأفكار السعودية للتنمية" إلى توثيق التعاون، والشراكة، مع العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية؛ بهدف المشاركة البناءة في كافة الفعاليات التي تندرج في هذا الإطار؛ ومن ذلك مشاركتها في رعاية بعض الملتقيات العلمية والندوات وورش العمل في مكة المكرمة وخارجها.

تعد "الأفكار السعودية" الداعم الأبرز والفاعل في دعم ورعاية جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، رعاية.. ودعماً.. ووقفاً خيرياً.. ومقترحات وأفكاراً.

فقد تكفلت الشركة؛ بتخصيص وتجهيز مقر لمركز حي الحمراء التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، فضلاً عن تقديم الدعم المادي والرعاية للفعاليات.

بادرت "شركة الأفكار السعودية" إلى شراء( 4 حافلات مقطورة مفصلية) سعة ( 200 راكب)، والتي تمتاز بوجود أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يسهل عليهم عملية الصعود إلى الحافلة عبر سلم مسطح يهبط إلى الأرض لنقل المعاق إلى الداخل بكل يسر وسهولة. كما أطلقت مع بعض الشركاء في المجتمع، برنامج "إلى الحرم" والذي يعنى بنقل الحجاج والمعتمرين من مواقف السيارات إلى بيت الله الحرام.

مبادرات "الأفكار السعودية" في مجالها:

صممت شركة الأفكار السعودية للتنمية المحدودة؛ العديد من المجسمات المشتملة على أفكار، ورؤى، ومقترحات مبتكرة؛ لتطوير المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام.- عرضت الشركة؛ العديد من الأفكار التطويرية المبتكرة، والمجسمات الخاصة بمشعري عرفات ومنى. وقد بلغت تكاليف هذه الأفكار والرؤى التطويرية والاستشارات والتخطيط، التي تحصلت عليها الشركة من بيوت الخبرة المتخصصة أكثر من ثلاثين مليون ريال.

ساهمت شركة الأفكار السعودية للتنمية المحدودة؛ مع عدد من الشركاء؛ في إنشاء مركز ’’المبدعون للدراسات والأبحاث’’ في جامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة.

كما أسهمت شركة الأفكار السعودية للتنمية المحدودة، أيضاً مع المركز في تشكيل بعض الرؤى، والمقترحات التطويرية، وطرح لبعض الدراسات التنموية، ومن هذه الدراسات فكرة إنشاء طريق ’’السكينة’’ الذي يبدأ من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة.- قامت "الأفكار السعودية" بمبادرة من رئيس مجلس إدارتها؛ بالتعاون مع مؤسسة المبيريك العقارية برعاية فكرة تطوير مشعر عرفات.

رعت "الأفكار السعودية" بمبادرة من رئيس مجلس إدارتها؛ الفكرة التطويرية لإسكان الحجيج في مشعر منى.

في قطاع الأوقاف:

أولت شركة الأفكار السعودية للتنمية المحدودة؛ اهتماماً متزايداً بالأوقاف، سواء من خلال تأسيسها للأوقاف الخاصة، أو الإشراف على أوقاف الغير، وفي هذا النطاق؛ بادرت الشركة إلى طرح المبادرات التالية: قامت "الأفكار السعودية" بتأسيس "كرسي يوسف بن عوض الأحمدي لدراسات وإدارة واستثمار أوقاف الحرمين الشريفين"؛ في إطار تشجيعها لحركة البحث العملي، في مجال الأوقاف، وخاصة أوقاف الحرمين الشريفين، ويتجلى ذلك من خلال تمويلها لهذا الكرسي العلمي.- حرصت شركة الأفكار السعودية للتنمية، على الشراكة في الوقف العلمي، ومركز المبدعون؛ بجامعة الملك عبدالعزيز.

في القطاع العلمي:

انضمت " الأفكار السعودية" إلى عضوية مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية. شاركت "الأفكار السعودية" في لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، وغيرها من اللجان. - ساهمت الشركة في تمويل طباعة البحوث المتخصصة، والمؤلفات العلمية. ومجلس صندوق دعم البرامج التعليمية والبحثية والابتكارات وريادة الأعمال بجامعة طيبة.- اهتمت "الأفكار السعودية" بدعم مركز تفسير للدراسات القرآنية.* صندوق "الأفكار" التعاوني:



وبموازاة ذلك؛ فإن شركة الأفكار السعودية للتنمية، لم يغب عنها، الاضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية، تجاه منسوبيها، فقد أنشأت صندوقاً تعاونياً خيرياً، لمنسوبي الشركة كافة، وهو يشتمل على تخصيص جزء من موارده للقرض الحسن للموظفين، وجزء آخر للادخار، وجزء للمساعدات وفق لائحة تنظيمية شاملة؛ وقد خصصت وقفاً نقدياً من ضمن موارده الرئيسية. إضاءات: لاشك أن شركة الأفكار السعودية للتنمية المحدودة؛ قد حققت نجاحات متميزة، واستطاعت بتوفيق الله تعالى ترسيخ مكانتها في الوسط العقاري والاستثماري. كما أنها تمتلك بقيادة رئيس مجلس إدارتها ومؤسسها رجل الأعمال والخبير العقاري الشيخ يوسف بن عوض الأحمدي؛ خبرة عميقة في هذا المجال تمتد إلى نحو 25 عاماً حتى أصبحت بفضل الله عز وجل، وعاءً استثمارياً ناجحاً، وذات سمعة طيبة في المجال العقاري والخيري.

وعلى الصعيد الإداري والتنظيمي؛ فقد أحدثت الشركة في مسارها العام نقلة جيدة في إداراتها وأقسامها، وهي تسعى الآن بكل طاقاتها إلى إحداث نقلة نوعية كبرى تواكب طموحاتها، وتطوير أداءها العام، مع تنظيم شؤونها بما يسهم في إحداث جودة شاملة فيها وفق المفهوم الإداري المعاصر، وبما يرتقي بها إلى مصاف الشركات الريادية ذات الجودة العالية. ستظل شركة الأفكار السعودية للتنمية المحدودة، ملتزمة بتنفيذ استراتيجياتها، وتحقيق أهدافها، من خلال المساهمة الفعالة في خدمة الوطن، والمجتمع، والمشاركة في التنمية والتطوير؛ بما يحقق أهداف الدولة، وما يتطلع إليه المواطنون والمواطنات في هذه البلاد المباركة- حرسها الله- "الأفكار السعودية" هي ساحة رحبة لطرح المقترحات، والأفكار، والمبادرات، التنموية، والتطويرية، والاجتماعية، والخيرية. ستضاعف الشركة من جهودها، حتى تتمكن من تحقيق المزيد، والمزيد في نطاق محاور اهتمامها، وطرح المشاريع المتوهجة بالتميز.. راجين من الله تعالى التوفيق والسداد.