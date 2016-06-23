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بالفيديو كوبا أمريكا – تشيلي تدك كولومبيا بهدفين في 4 دقائق

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بالفيديو كوبا أمريكا – تشيلي تدك كولومبيا بهدفين في 4 دقائق بالفيديو كوبا أمريكا – تشيلي تدك كولومبيا بهدفين في 4 دقائق

دك منتخب تشيلي منافسه كولومبيا بهدفين خلال أربع دقائق فقط في المباراة التي تقام بينهما يوم الخميس.

ويلتقي منتخب تشيلي بمنافسه كولومبيا في إطار نصف نهائي كوبا أمريكا وذلك بعدما تأهلت الأرجنتين يوم الأربعاء للنهائي.

وفي الدقيقة السابعة انطلق لاعب تشيلي من الناحية اليمنى وأرسل عرضية أخطأ مدافع كولومبيا كارلوس سانشيز في تشتيتها بعدما أعادها برأسية للخلف.

وانقض عليها تشارليز أرانجويز وسدد بيمناه مباشرة في الشباك.

وبعد أربع دقائق فقط انطلق أليكسيس سانشيز من الناحية اليسرى وسدد بيمناه لكن الكرة ارتطمت بالقائم وارتدت لتجد جوزيه فوينزاليدا الذي أودعها الشباك مسجلا الهدف الثاني.

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فيديو اليوم السابع

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