وزارة السياحة تنفى علاقتها بـ"المبادرة العربية": صادرة عن القطاع الخاص

أكدت أميمة الحسينى، المتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة، أن وزارة السياحة ليس لها علاقة بأية مسميات أو شعارات للمبادرة العربية لتشجيع السياحة، مضيفةً أن هذه المبادره صادرة عن القطاع الخاص، و دور وزارة السياحة الأصيل باعتبارها الجهة المسئولة عن السياحة ونموها وتنشيطها، دعم مبادرات القطاع الخاص وجهوده، مؤكدة رفضها مسمى هذه المبادرة لمساسها باسم مصر وصورتها بالخارج و هو ما ترفضه الوزارة جملة و تفصيلا.

و دعت وزارة السياحة الشركات القائمة -حسب بيان لها- بأية مبادرات، لضرورة مراعاة مسميات المبادرات وطالبت بتغيير مسميات المبادرات التي تؤثر سلبا علي صورة مصر حيث أن مصر تتمتع بقيمة رفيعة ولابد من الحفاظ على هذه القيمة وإعلاءها.

وأضافت المتحدث الرسمى لوزارة السياحة، أن الشعار الذي تضمنته مبادرة السياحة العربية مرفوض بالرغم من أنه لم يكن القصد منه التقليل من الصورة الذهنية لمصر خاصة بالأسواق العربية حيث يحظى المنتج السياحى المصرى بحب واحترام جميع الأشقاء العرب، مضيفة أن وزير السياحة يحيي راشد، طالب القائمين على الحملة بضرورة تغيير هذا الشعار واستبداله بشعار آخر للحملة يتماشى مع قوة مصر السياحية وإمكانياتها المتميزة والفريدة.

كان الوزير أكد خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق مبادرة السياحة العربية، دعم الوزارة لأى مبادرة تخدم صناعة السياحة وتساند جهود مصر لاستعادة الحركة السياحية، مشيراً إلى أن السياحة المصرية قوية رغم أى أزمة تواجهها وتستمد قوتها من قوة مصر الإقليمية والدولية.

كما أوضح أن الدعاية السياحية لمصر تتم بكبرياء ،كما تستند إلى المصالح المشتركة بين السياحة المصرية وشركائها الدوليين، لافتا إلى أن هناك أصدقاء لمصر فى مختلف دول العالم حريصون على مساندة جهودها لاستعادة الحركة السياحية.

وطالب الوزير بضرورة تغيير شعار الحملة فورا واستبداله بآخر يظهر ترحيب مصر بالأشقاء العرب وتوفير كافة السبل لراحتهم مع التركيز علي الروابط القوية لمصر حاليا مع جميع الأشقاء العرب على كافة المستويات والإستفادة بدعم القادة العرب لمصر ودعوتهم لشعوبهم لزيارتها.

من جانبه، أكد السيد محمد رضا، مدير عام شركة لاكى تورز للسياحة، أنه تم تغيير شعار حملة السياحة العربية إلى " فى حب مصر"، مشيرا إلى أن الشعار الأول لم يكن شعارا نهائيا للحملة بجانب أنه شعار تسويقى.

فيما أكد السيد أشرف شيحة، منسق حملة السياحة العربية ورئيس شركة الطيار، أن الحملة تستهدف شرائح جديدة من السائحين العرب مع التركيز على الأجانب المقيمين بدول الخليج وعددهم يتجاوز 15 مليونا، مشيرا إلى وجود شرائح سعرية مختلفة لزيارة مصر أقلها يعد أضعاف ما تباع به البرامج فى كافة الاسواق الأخرى.

يحيى راشد يدعو الشركات للمساهمة فى مبادرة دعم السياحة العربية.. يؤكد: لا إقصاء لأحد ولا احتكار لشركة على حساب أخرى.. خالد المناوى يرد على منتقدى "زور مصر بريال": تركيا وأمريكا استخدمتا شعارات مماثلة

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