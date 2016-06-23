إخلاء عقارين من السكان بعد انهيار أجزاء منهما وإصابة شخص فى الاسكندرية

أخلت غرفة عمليات محافظة الاسكندرية، عقارين من السكان، بعد انهيار أجزاء منهم فى منطقة اللبان غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد بإنهيار أجزاء من عقار رقم 113 شارع الغزالى منطقة اللبان، و تسبب فى انهيار أجزاء من العقار المجاور له رقم 115، وإصابة أحد السكان بسحجات وكدمات، وتم اسعافه.

انتقلت ادارة الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء عمرو جاب الله، وتم فرض كردون أمنى حول العقارات، وإخطار عمليات المحافظة و الحى والتى أصدرت قرارها بإخلاء العقارين من السكان لحين صدور قرار بالترميم أو الهدم.

محافظ الإسكندرية:"اللى يموت تحت العقارات المخالفة دمه فى رقبة كل مقصر"

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