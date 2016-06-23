أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اخبار اليمن .. اليمن يطالب البنك الدولى بتنفيذ المشروعات المجمدة

Google+ Print
اخبار اليمن .. اليمن يطالب البنك الدولى بتنفيذ المشروعات المجمدة اخبار اليمن .. اليمن يطالب البنك الدولى بتنفيذ المشروعات المجمدة
اجتمع الدكتور محمد الميتمى وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى أمس الأربعاء فى الرياض مع ساندرا بولمينكات الممثل القطرى للبنك الدولى فى اليمن وويلفريد انجيلك كبير الاقتصاديين فى البنك.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة الدور الاقتصادى والتنموى للبنك فى اليمن فى الوقت الراهن والمراحل القادمة.

وطالب وزير التخطيط اليمني، مسئولى البنك سرعة الإفراج عن المحفظة المالية والمشروعات التى اعلنها البنك بداية العام الماضى.. مشيرا إلى الأثر السلبى الذى أحدثه هذا التجميد على حياة الملايين من المواطنين وضاعف من معاناتهم.

وأكد المدير القطرى للبنك الدولى أن البنك يعمل سريعا على رفع الحظر عن المشروعات المجمدة وأنه يعد لبرنامج واسع وكبير لدعم اليمن لمساعدته على التعافى والخروج من محنته الراهنة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365