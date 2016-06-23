اخبار اليمن .. اليمن يطالب البنك الدولى بتنفيذ المشروعات المجمدة

اجتمع الدكتور محمد الميتمى وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى أمس الأربعاء فى الرياض مع ساندرا بولمينكات الممثل القطرى للبنك الدولى فى اليمن وويلفريد انجيلك كبير الاقتصاديين فى البنك.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة الدور الاقتصادى والتنموى للبنك فى اليمن فى الوقت الراهن والمراحل القادمة.

وطالب وزير التخطيط اليمني، مسئولى البنك سرعة الإفراج عن المحفظة المالية والمشروعات التى اعلنها البنك بداية العام الماضى.. مشيرا إلى الأثر السلبى الذى أحدثه هذا التجميد على حياة الملايين من المواطنين وضاعف من معاناتهم.

وأكد المدير القطرى للبنك الدولى أن البنك يعمل سريعا على رفع الحظر عن المشروعات المجمدة وأنه يعد لبرنامج واسع وكبير لدعم اليمن لمساعدته على التعافى والخروج من محنته الراهنة

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