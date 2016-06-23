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نتنياهو يلتقى جون كيرى الأحد فى روما لبحث عملية السلام مع الفلسطينيين

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نتنياهو يلتقى جون كيرى الأحد فى روما لبحث عملية السلام مع الفلسطينيين نتنياهو يلتقى جون كيرى الأحد فى روما لبحث عملية السلام مع الفلسطينيين
يلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو الأحد فى روما وزير الخارجية الأميركى جون كيرى لمناقشة وضع مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، بحسب ما أفاد مسؤولان أميركى وإسرائيلى الأربعاء، وقال مسؤول إسرائيلى طلب عدم كشف هويته إن نتانياهو وكيرى سيلتقيان للتطرق إلى "المسائل المتعلقة بالسلام والأمن".

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربى أنه سيتم التطرق لمسائل عدة، لكن مراقبين أشاروا إلى أن الاجتماع سيأتى مباشرة قبل أن تنشر اللجنة الرباعية للسلام فى الشرق الشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة) تقريرا عن سبل إحياء جهود السلام، ومن المرجح أن تنتقد اللجنة فى تقريرها سياسة الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، وقال كيربى إن هناك "مواضيع كثيرة مقبلة تستحق النقاش بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرا خصوصا إلى الأزمة السورية والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب فى المنطقة.

وأضاف أن "اللجنة الرباعية تعد تقريرا عن الوضع على الأرض، وسيشمل التوصيات التى من شأنها أن تساعد على إيضاح المناقشات الدولية حيال أفضل السبل للدفع باتجاه حل الدولتين"، وبحسب كيربي، فإن التقرير سيعكس "بشكل كبير" الآراء السابقة للجنة الرباعية الصادرة فى سبتمبر الماضى.

وشدد على أن طبيعة "النشاط الاستيطانى المتواصل، والعدد الكبير لعمليات هدم البيوت الفلسطينية" كانت "خطيرة بطريقة نشكل تهديدا على جدوى" حل الدولتين، وكان نتانياهو أجرى مؤخرا اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، وناقش أيضا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "الجوانب الرئيسية لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية"، وفقا لمصدر روسى.

وجرت آخر جولة مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى ربيع العام 2014، برعاية كيري، إلا أنها باءت بالفشل، فضلا عن تصاعد موجة العنف فى الأشهر الأخيرة، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى رفض الاقتراح الفرنسى الحالى بعقد مؤتمر دولى لإعادة إطلاق جهود السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، التى يدعمها الاتحاد الأوروبى.
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مصر 365

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