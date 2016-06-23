أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وصول جثمان شهيد الشرطة بالعريش إلى كفر الشيخ.. والآلاف ينتظرونه فى "صروة"

Google+ Print
وصول جثمان شهيد الشرطة بالعريش إلى كفر الشيخ.. والآلاف ينتظرونه فى "صروة" وصول جثمان شهيد الشرطة بالعريش إلى كفر الشيخ.. والآلاف ينتظرونه فى "صروة"
وصل جثمان أمين الشرطة سامي بسيوني الشاملى، الذى استشهد إثر اصابته بطلقات نارية من قبل مجهولين في عملية ارهابية بدائرة قسم ثالث العريش، إلى محافظة كفر الشيخ فى طريقه لقرية صروة التابعة لمركز قلين.

وأقامت القرية سرادقات عزاء حزناً على استشهاده، وسيتم تشييع جثمان الشهيد فور وصوله للقرية وسط جنازة عسكرية يتقدمها اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ، و قيادات مديرية الأمن وقيادات من محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن الشهيد له أربعة أبناء منهم "بنت و ثلاثة أولاد "،أصغرهم 5 سنوات ،وأكبرهم بالصف السادس الإبتدائى، توفيت والدة الشهيد وهو صغير، وله شقيقين الشاملى 33سنة ومحمد 25 سنة .

أهالى قلين ينتظرون وصول جثمان شهيد الواجب بالعريش سامى بسيونى الطبجى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365