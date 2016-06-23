وصول جثمان شهيد الشرطة بالعريش إلى كفر الشيخ.. والآلاف ينتظرونه فى "صروة"

وصل جثمان أمين الشرطة سامي بسيوني الشاملى، الذى استشهد إثر اصابته بطلقات نارية من قبل مجهولين في عملية ارهابية بدائرة قسم ثالث العريش، إلى محافظة كفر الشيخ فى طريقه لقرية صروة التابعة لمركز قلين.

وأقامت القرية سرادقات عزاء حزناً على استشهاده، وسيتم تشييع جثمان الشهيد فور وصوله للقرية وسط جنازة عسكرية يتقدمها اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ، و قيادات مديرية الأمن وقيادات من محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن الشهيد له أربعة أبناء منهم "بنت و ثلاثة أولاد "،أصغرهم 5 سنوات ،وأكبرهم بالصف السادس الإبتدائى، توفيت والدة الشهيد وهو صغير، وله شقيقين الشاملى 33سنة ومحمد 25 سنة .

أهالى قلين ينتظرون وصول جثمان شهيد الواجب بالعريش سامى بسيونى الطبجى

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