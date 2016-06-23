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محافظ الإسكندرية:"اللى يموت تحت العقارات المخالفة دمه فى رقبة كل مقصر"

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محافظ الإسكندرية:"اللى يموت تحت العقارات المخالفة دمه فى رقبة كل مقصر" محافظ الإسكندرية:"اللى يموت تحت العقارات المخالفة دمه فى رقبة كل مقصر"
قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، إن أهم الأزمات التى تعانى منها الإسكندرية هى العقارات المخالفة، والتى تؤثر بدورها على الازدحام المرورى والصرف الصحى والقمامة.

وأكد المحافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه "لا يمكن لمسئول لوحده فى الدولة، أن يتحمل تقصيره فى حق المواطن واحتياجاته وأن الأزمة لا تتحملها الإدارة المحلية فقط وإنما تحتاج لتشريعات وقوانين وتطبيق حقيقى للقانون للقضاء نهائياً على المخالفات".

واضاف المحافظ "كل اللى هيموت من مخالفات المبانى دمه فى رقبة كل مسئول مقصر".

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