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جنش: حلمي حراسة مرمى منتخب مصر.. ومدرب الفراعنة: معجب بشخصيتك جدا

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جنش: حلمي حراسة مرمى منتخب مصر.. ومدرب الفراعنة: معجب بشخصيتك جدا جنش: حلمي حراسة مرمى منتخب مصر.. ومدرب الفراعنة: معجب بشخصيتك جدا

يحلم محمود جنش حارس مرمى الزمالك أن ينضم لمنتخب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تألقه مع فريقه.

وقال جنش عبر قناة الحياة: "كنت أمزح بشأن تصريح هل لي جدة يونانية بسبب عدم انضمامي لمنتخب مصر، لكني أحترم أحمد ناجي مدرب حراس مرمى مصر".

وأضاف "حلمي وحلم والداي قبل رحيلهما أن أحرس مرمى مصر.. وسأقاتل من أجل هذا المركز".

وتابع "من الوارد أن ألعب كثيرا ولا يشعر أحد بوجودي.. لكني أسعى لأن أكون مؤثرا".

وأجرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى مصر مداخلة هاتفية عبر القناة ذاتها وأشاد بالحارس جنش.

وقال ناجي: "أعلم أن جنش خفيف الظل، وانضمامه لمنتخب مصر حقه ونعلم مستواه جيدا ونتابعه وسعداء بما يحققه".

وأضاف "معجب جدا جدا بشخصيته وثباته وظهوره بمستوى طيب كلما يشارك وكأنه في الملعب، ولفت انتباهنا كجهاز فني".

وتابع "جنش كان قريبا من الانضمام لمنتخب مصر وهو من الآن يعتبر من ضمن أعضاء حراس .. أقول له استمر على ما أنت عليه.. أتابعك بشكل جيد جدا".

وأتم "لدينا بعض المواصفات في الحراس الذين ينضمون وإن شاء الله ستكون موجود في الفترة المقبلة".

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فيديو اليوم السابع

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