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غلق صيدلية ومركز لبيع المستحضرات الطبية لمزاولة النشاط دون ترخيص بكفر الشيخ

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غلق صيدلية ومركز لبيع المستحضرات الطبية لمزاولة النشاط دون ترخيص بكفر الشيخ غلق صيدلية ومركز لبيع المستحضرات الطبية لمزاولة النشاط دون ترخيص بكفر الشيخ
تمكنت حملة إدارة تموين مركز بيلا بكفر الشيخ، بالتعاون مع مفتشى الصيادلة بالإدارة الصحية، من ضبط صيدلية "م.غ.ا" صاحب صيدلية بناحية "خاطر" التابعة لقرية الحوة، وتشميعها بالشمع الأحمر لمزاولة نشاطه بدون ترخيص ومخالفته القرار رقم 127لسنة 1955، وتم مصادر كافة الأدوية، وتحرر المحضر اللازم برقم 12230 لسنة 2016 جنح مركز بيلا، وأخطرت النياية العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم غلق مركز لبيع المستحضرات الطبية لصاحبه " خ.م.ح" لقيامه بإدارة نشاط دون ترخيص، ومنع رجال الضبط القضائى من تأدية عملهم، وتحرير محضر رقم 12231 جنح مركز بيلا.

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