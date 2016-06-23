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انطلاق فعاليات "إفريقيا فى قلب جامعة الإسكندرية" اليوم

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انطلاق فعاليات "إفريقيا فى قلب جامعة الإسكندرية" اليوم انطلاق فعاليات "إفريقيا فى قلب جامعة الإسكندرية" اليوم
تنطلق فعاليات برنامج يوم إفريقيا الذى تنظمه جامعة الإسكندرية اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى بقاعة مؤتمرات كلية الطب.

وقال الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية فى بيان اليوم، إن هذا اللقاء الذى تنظمه الجامعة تحت عنوان "إفريقيا فى قلب جامعة الإسكندرية" يأتى انطلاقا من حرص الجامعة على استمرار دعم التعاون مع الدول الأفريقية، موضحاً أن الجامعة احتفلت هذا العام بتخريج أول دفعة من فرعها بالعاصمة التشادية إنجامينا.

وأشار إلى أن الجامعة بدأت فى قيد الطلاب بفرع جنوب السودان إلى جانب استقبالها لطلاب من عدة دول أفريقية للدراسة بكليات الجامعة بالإسكندرية، بمرحلتى الدراسات العليا والبكالوريوس والقيام بالعديد من القوافل الطبية والاستشارات الهندسية والتنموية التى تم تقديمها فى عديد من دول أفريقيا، كما تدرس الجامعة إنشاء فروع جديدة فى بعض الدول الأفريقية.

وأكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن هذا اليوم يأتى فى إطار الدور الرائد لجامعة الاسكندرية فى دعم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية فى مجالات التعليم العالى والاستشارات الفنية والتنموية، موضحاً أن سفراء الدول الأفريقية وممثلين عن وزارة الخارجية سيشاركون فى اللقاء الذى يتضمن برنامجه معرضاً للبرامج التعليمية والأنشطة الحديثة للجامعة التى يمكن أن تقدمها وتستفيد منها الدول الأفريقية ونماذج لأوجه التعاون القائمة، بالإضافة لعديد من العروض التقديمية عن علاقات الجامعة مع الدول الأفريقية والبرامج التعليمية الدولية وأوجه التعاون فى المجالات المختلفة، كما سيتم التعريف بمبادرة التعاون (pan African ) المنفذة ببعض كليات الجامعة.


>رئيس جامعة الإسكندرية يشارك فى اجتماع وزراء التعليم العالى الفرانكوفون

انطلاق فاعليات "إفريقيا فى قلب جامعة الإسكندرية" غداً

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