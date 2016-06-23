إحالة 45 من العاملين بالصحة والتضامن فى مركز السنطة بالغربية للتحقيق

قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية إحالة 45 من العاملين بالقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق القرى التابعة للوحدة المحلية بشبرا قاص، للتحقيق بسبب الإهمال والغياب فى المواعيد الرسمية.

كان أحمد المغاورى سليمان مساعد رئيس المدينة قد ترأس لجنة ضمت قسم المتابعة بالوحدة المحلية بشبراقاص، وأجرت مرورا مفاجئا أمس الأربعاء على المصالح والقطاعات الخدمية فى نطاق القرى التابعة للوحدة شملت، الوحدة المحلية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والوحدات الصحية وجمعية تنمية المجتمع والتضامن الاجتماعى ومكاتب التموين للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين المترددين على تلك القطاعات.

وبعمل انضباط إدارى تبين غياب جماعى لـ45 من العاملين رغم توقيعهم بدفتر الحضور، من بينهم 6 أطباء وتم رفع تقرير لرئيس المدينة والذى أصدر قراره المتقدم.

- إحالة 11 عاملا بالوحدات الصحية بالسنطة للتحقيق بسبب الغياب دون إذن