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بالصور ..محافظ الغربية يشارك فى احتفالات الأوقاف بذكرى غزوة بدر الكبرى

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بالصور ..محافظ الغربية يشارك فى احتفالات الأوقاف بذكرى غزوة بدر الكبرى بالصور ..محافظ الغربية يشارك فى احتفالات الأوقاف بذكرى غزوة بدر الكبرى
شارك اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، فى الاحتفالات الرسمية التى نظمتها مديرية الأوقاف بالغربية بمسجد السيد البدوى، بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى، بحضور الدكتور خليفة الصغير وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وقيادات مديرية الأوقاف وحشد جماهيرى من أهالى مدينة طنطا.

وقدم محافظ الغربية، التهنئة للشعب المصرى وأهالي محافظة الغربية بذكرى الغزوة، التى جاءت في أيام مباركة من شهر رمضان المبارك، والتى رفع الله فيها راية الحق ونصر دينه، مطالبا الجميع بالتكاتف والتعاون من أجل رفعة الوطن، والعمل على دفع عجلة الإنتاج والعطاء من أجل مصلحة ورفعة الوطن .

وأزاح المحافظ الستار عن المنظر الجمالى الذى تم تنفيذه حديثاً بميدان السيد البدوى فى إطار منظومة تطوير الميدان بما يليق بمكانته الدينية العريقة.

اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية (1)

اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية (2)

اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية (3)

اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية (4)

اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية (5)

محافظ الغربية يحضر احتفال الأوقاف بذكرى غزوة بدر فى طنطا
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