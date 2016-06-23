محافظ ومدير أمن مطروح يشهدان الاحتفال بذكرى غزوة بدر

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، عقب صلاة التراويح مساء الأربعاء، احتفالاً دينياً بذكرى انتصارات غزوة بدر الكبرى، بمسجد التنعيم بوسط مدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح واللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ورجال الأزهر والأوقاف بمطروح.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات القرآن الكريم، أعقبها كلمة الشيخ محمد يونس مدير عام مديرية أوقاف مطروح، أكد خلالها على تعدد انتصارات المسلمين فى شهر رمضان الكريم، بفضل عزيمتهم وقوة إيمانهم وتعاونهم على البر والتقوى، فكانت غزوة بدر الكبرى فى السابع عشر من شهر رمضان من العام الثانى للهجرة، رغم عددهم القليل، ليحق الله بهم الحق بعدما اُخرجوا من ديارهم ولينصرهم على القوم الكافرين.

وطالب مدير أوقاف مطروح، بضرورة الاعتصام بالله وتجمع المسلمين على قلب رجل واحد، مؤكداً أن الإيمان بالله أولاً هو أهم أسباب النصر فى غزوة بدر، كذلك غزوات وفتوحات المسلمين، حتى انتصارات العاشر من رمضان الموافق السادس من أكتوبر من عام 1973، الذى أعاد لمصر وللأمة العربية جميعها أرضها وعزتها وكرامتها.

من جانبه، قدم محافظ مطروح، التهنئة لجميع أبناء مصر ومحافظة مطروح خاصة حماة البوابة الغربية لمصر، بهذه المناسبة العظيمة بما فيها من اعتزاز وفخر بانتصارات حققت للمسلمين مجدهم وعزهم، مؤكدا على ضرورة تآلف القلوب بين أبناء مصر وحبهم لها وفخرهم بما يتحقق على ارضها من انجازات، بفضل جهود القيادة السياسية الرشيدة حتى ينهضوا من أجل تنمية وطنهم والارتقاء دائما به وبمحافظة مطروح الواعدة، وبما ستشهده الأيام المقبلة من مشروعات تنموية قومية عملاقة.

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