القبض على تاجر خردة بتهمة الاتجار فى المهمات المصلحية بقنا

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد نجع حمادى برئاسة المقدم فهد محمود رئيس المباحث، من ضبط تاجر خردة بتهمة الاتجار فى المهمات المصلحية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، تفيد قيام "أيمن م ح ع 33 سنة تاجر خردة"، بالاتجار فى المهمات المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد.
عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية لتفتيش مخزن المتحرى عنه، حيث تم ضبطه وبتفتيش مخزنه عثر على ( كمية من قضبان السكة الحديد تزن حوالى 2 طن مقطعة إلى قطع بطول متر ونصف للواحدة ) .
بعرض المضبوطات على مندوب هيئة السكة الحديد، أقر بملكيتها للهيئة وأنها غير متداولة بالأسواق، وبالكشف عن المتهم لم يستدل له على معلومات جنائية مسجلة، تحرر المحضر رقم 5198/2016 أحوال مركز شرطة فرشوط لقيده وعرضه على النيابة .