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محمد بن زايد وحمد الشرقي يتبادلان الحديث حول مسيرة الخير والنماء

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محمد بن زايد وحمد الشرقي يتبادلان الحديث حول مسيرة الخير والنماء محمد بن زايد وحمد الشرقي يتبادلان الحديث حول مسيرة الخير والنماء

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البطين مساء أمس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك سائلين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية ولوطننا بمزيد من التقدم والازدهار.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي الحديث حول مسيرة الخير والنماء والتطور في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر اللقاء سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

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