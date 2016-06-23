علاج الأسنان بالليزر.. طريقة آمنة لمنع مشاكل الفم

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد ساى" أن ليزر طب الأسنان واحدة من أحدث التقنيات فى العناية بالأسنان، وذلك باستخدام شعاع شديد من الضوء.

وهذه التقنية الجديدة تساعد فى علاج تسوس الأسنان والتهاب اللثة وغيرها، من خلال دقة أعلى بكثير كما أن وقت الشفاء للمرضى أيضا سريع جدا.

وحسب التقرير فإن طريقة عمل العلاج تتم من خلال شعاع من الضوء يركز بدقة على المنطقة التى تحتاج إلى علاج سواء فى الأسنان أو اللثة، كما أن أفضل جزء من العلاج بالليزر هو أنه يساعد على تعقيم المنطقة التى تحتاج العلاج ما يقلل الشعور بالألم إلى حد كبير، ويمنع حدوث نزيف أو أى نوع من العدوى.

ويوضح التقرير أن ينبغى تفضيل علاج الأسنان بالليزر على أى إجراءات طبيعية أخرى، لأن فى حالة علاج الأسنان باستخدام الليزر يتم فقط إجراء شق صغير جدا فى اللثة أو الأسنان، لذلك لا تحتاج إلى الكثير من الخيوط الجراحية والتخدير، كما أنه يساعد على منع الأضرار فى المناطق المحيطة بالمنطقة التى تلقت العلاج من اللثة أو الأنسجة، ويقلل من فرص العدوى والحد من الألم بشكل كبير، ومنع النزيف وعلاجه أسرع بالمقارنة مع إجراءات العلاج الطبيعى.

كما أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FdA) أن طب الأسنان بالليزر يعد آمنا بخلاف التقنيات العادية الحالية، لأنه يساعد فى علاج مشاكل الأسنان بدقة، ويمنع تلف الأجزاء المحيطة بها مثل اللثة واللسان أو الأسنان الأخرى.

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