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أبو هشيمة: حفل سحور جامعة القاهرة يدل على أمن وأمان واستقرار مصر

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أبو هشيمة: حفل سحور جامعة القاهرة يدل على أمن وأمان واستقرار مصر أبو هشيمة: حفل سحور جامعة القاهرة يدل على أمن وأمان واستقرار مصر
قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن فكرة سحور جامعة القاهرة من شباب "هاو تو بى" المنظمين للحفل، قائلاً: "مقتنع بهم جدا ومحترمين وكلهم واعدين"، موضحاً أن فكرة تجمع الشباب على سحور فى عدد تجاوز 20 ألف، جيدة وتنظيم هائل، والشباب المصرى يثبت يوم بعد يوم بأنه الأمل والمستقبل.

وأضاف خلال لقائه مع فضائية "أون تى فى"، على هامش حفل سحور بجامعة القاهرة: "أنا مبسوط جداً بهذا التجمع، مع مستقبل بلدنا شباب الجامعات، وحفل مثمر يدل على أن بها أمن وأمان واستقرار".

وأشار إلى أن شباب مصر هم الأمل والمستقبل، مشيراً إلى أن هذا الجيل محظوظ ورغم الظروف التى نعيشها إلا أن الدولة تريد دعم هذا الجيل من الشباب فى كل شىء من التأهيل للقيادة وفرص العمل، التى نتمنى ألا تكون فى القطاع العام والحكومة، ولكن القطاع الخاص والتى تدعمها الدولة عن طريق القروض. وتابع: "أقول نصيحة للشباب، أوعى تستنى وظيفة من لأن مفيش أمل فيه".

بداية السحور فى جامعة القاهرة (1)
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طلاب جامعة القاهرة اثناء حفل السحور الجامعى

بداية السحور فى جامعة القاهرة (2)
>

طلاب جامعة القاهرة اثناء حفل السحور الجامعى

بداية السحور فى جامعة القاهرة (3)
>

طلاب جامعة القاهرة اثناء حفل السحور الجماعى

بداية السحور فى جامعة القاهرة (4)
>

حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (5)
>

حفل سحور جامعى بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (6)
>

ابوهشيمة وعمرموسى وجابر نصار اثناء حفل السحور بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (7)
>

ابوهشيمة ووزير الصحة السابق خلال حفل السحور بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (8)
>

ابوهشيمة وجابر نصار ووزير الصحة السابق

بداية السحور فى جامعة القاهرة (9)
>

حفل السحور الجماعى

بداية السحور فى جامعة القاهرة (10)
>

ابوهشيمة وجابر نصار ووزير الصحة السابق

بداية السحور فى جامعة القاهرة (11)
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ابوهشيمة وجابر نصار وعادل العدوى فى حفل سحور جامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (12)
>

ابو هشيمة اثناء حفل السحور بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (13)
>

اثناء حفل السحور الجامعى بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (14)
>

ابوهشيمة ووزير الصحة السابق وجابر نصار خلال حفل السحور الجماعى

بداية السحور فى جامعة القاهرة (15)
>

عمرو موسى اثناء حفل السحور بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (16)
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عمرو موسى اثناء السحور بجامعة القاهرة

بداية السحور فى جامعة القاهرة (17)
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طلاب جامعة القاهرة يلتقطون الصور مع عمرو موسى اثناء السحور الجماعى

حفل سحور جامعة القاهرة (1)
>

ابوهشيمة اثناء حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (2)
>

فتوح احمد اثناء حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (3)
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عمرو موسى اثناء حفل الافطار

حفل سحور جامعة القاهرة (4)
>

محمود الضبع المستشار الاعلامى لجل الاعمال ابوهشيمة اثناء حفل السجور بجامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (5)
>

حنان مطاوع اثناء حفل سحور جامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (6)
>

حفل السحور بجامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (7)
>

رجل الاعمال ابوهشيمة فى حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (8)
>

ابوهشيمة وجابر نصار وعادل العدوى فى حفل سحور جامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (9)
>

بداية حفل سحور جامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (10)
>

بداية الحفل

حفل سحور جامعة القاهرة (11)
>

عمرو موسى فى حفل سحور جامعة القاهرة

حفل سحور جامعة القاهرة (12)
>

رجل الاعمال ابوهشيمة فى حفل سحور جامعة القاهرة

- أبو هشيمة على "تويتر": سعيد بالتواجد وسط شباب جامعة القاهرة
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مصر 365

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