أبو هشيمة: حفل سحور جامعة القاهرة يدل على أمن وأمان واستقرار مصر

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن فكرة سحور جامعة القاهرة من شباب "هاو تو بى" المنظمين للحفل، قائلاً: "مقتنع بهم جدا ومحترمين وكلهم واعدين"، موضحاً أن فكرة تجمع الشباب على سحور فى عدد تجاوز 20 ألف، جيدة وتنظيم هائل، والشباب المصرى يثبت يوم بعد يوم بأنه الأمل والمستقبل.

وأضاف خلال لقائه مع فضائية "أون تى فى"، على هامش حفل سحور بجامعة القاهرة: "أنا مبسوط جداً بهذا التجمع، مع مستقبل بلدنا شباب الجامعات، وحفل مثمر يدل على أن مصر بها أمن وأمان واستقرار".

وأشار إلى أن شباب مصر هم الأمل والمستقبل، مشيراً إلى أن هذا الجيل محظوظ ورغم الظروف التى نعيشها إلا أن الدولة تريد دعم هذا الجيل من الشباب فى كل شىء من التأهيل للقيادة وفرص العمل، التى نتمنى ألا تكون فى القطاع العام والحكومة، ولكن القطاع الخاص والتى تدعمها الدولة عن طريق القروض. وتابع: "أقول نصيحة للشباب، أوعى تستنى وظيفة من الحكومة لأن مفيش أمل فيه".



>

طلاب جامعة القاهرة اثناء حفل السحور الجامعى



>

طلاب جامعة القاهرة اثناء حفل السحور الجامعى



>

طلاب جامعة القاهرة اثناء حفل السحور الجماعى



>

حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة



>

حفل سحور جامعى بجامعة القاهرة



>

ابوهشيمة وعمرموسى وجابر نصار اثناء حفل السحور بجامعة القاهرة



>

ابوهشيمة ووزير الصحة السابق خلال حفل السحور بجامعة القاهرة



>

ابوهشيمة وجابر نصار ووزير الصحة السابق



>

حفل السحور الجماعى



>

ابوهشيمة وجابر نصار ووزير الصحة السابق



>

ابوهشيمة وجابر نصار وعادل العدوى فى حفل سحور جامعة القاهرة



>

ابو هشيمة اثناء حفل السحور بجامعة القاهرة



>

اثناء حفل السحور الجامعى بجامعة القاهرة



>

ابوهشيمة ووزير الصحة السابق وجابر نصار خلال حفل السحور الجماعى



>

عمرو موسى اثناء حفل السحور بجامعة القاهرة



>

عمرو موسى اثناء السحور بجامعة القاهرة



>

طلاب جامعة القاهرة يلتقطون الصور مع عمرو موسى اثناء السحور الجماعى



>

ابوهشيمة اثناء حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة



>

فتوح احمد اثناء حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة



>

عمرو موسى اثناء حفل الافطار



>

محمود الضبع المستشار الاعلامى لجل الاعمال ابوهشيمة اثناء حفل السجور بجامعة القاهرة



>

حنان مطاوع اثناء حفل سحور جامعة القاهرة



>

حفل السحور بجامعة القاهرة



>

رجل الاعمال ابوهشيمة فى حفل السحور الجماعى بجامعة القاهرة



>

ابوهشيمة وجابر نصار وعادل العدوى فى حفل سحور جامعة القاهرة



>

بداية حفل سحور جامعة القاهرة



>

بداية الحفل



>

عمرو موسى فى حفل سحور جامعة القاهرة



>

رجل الاعمال ابوهشيمة فى حفل سحور جامعة القاهرة

- أبو هشيمة على "تويتر": سعيد بالتواجد وسط شباب جامعة القاهرة

>

>